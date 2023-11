Consegnati in Germania i primi tre bus eCitaro fuel cell

Con la consegna dei primi tre bus eCitaro con motori elettrici alimentati a fuel cell a idrogeno, la Mercedes-Benz ha compiuto un passo importante nel campo della mobilità "green" passeggeri. Gli autoarticolati della Stella sono entrati in servizio tra le città di Mannheim ed Heidelberg e possono percorrere sino a 400 km per pieno di carburante, emettendo solo vapor acqueo. Questi tre bus ecologici fanno parte di un lotto di 48 mezzi dotati di celle a combustibile da 60 kW che saranno consegnati all'azienda di trasporti Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, entro la metà del 2025. Già prevista, inoltre, un'opzione per altri 27 eCitaro G Fuel cell con caratteristiche analoghe. "La nascita e il sito di produzione dei nostri autobus urbani - ha chiarito Till Oberwörder, Ceo di Daimler Buses, in occasione della consegna degli automezzi - e la sede centrale di RNV sono strettamente collegati a Mannheim, il che rafforza questo sito all'interno della regione per entrambe le imprese".

