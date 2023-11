Gava, 'transizione si fa con l'innovazione'

"La transizione ecologica si fa con le tecnologie, con le nuove scoperte, si fa con l'innovazione, si fa investendo parte dei profitti in ricerca e sviluppo - E' chiara la presa di posizione su questo tema di Vannia Gava, viceministro del Mase (ministero ambiente e sicurezza energetica) in occasione di un evento a Mestre a conclusione degli Hydrogen Days, con i test su strada delle Bmw iX5 fuel cell.

"Questa è la vera svolta, perché la tutela dell'ambiente non vuol dire bloccare tutto - ha ribadito la viceministro - tutti vogliamo raggiungere gli obiettivi sfidanti del 2050 ma dobbiamo arrivarci insieme, con una economia viva, che crei posti di lavoro e che continui a mantenere questo Paese con un Pil alto".

Il compito del governo - ha detto Vannia Gava - è di "accompagnare e non mettere i bastoni tra le ruote". E di non obbligare a "spingere troppo sull'acceleratore perché rischiamo di schiantarci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA