Peugeot 2008 GT 130 EAT8, il piccolo suv per tutti i giorni

Peugeot 2008, il più piccolo dei suv del brand del Leone, si presenta sul mercato in versione sia elettrica che termica, con motori benzina e diesel classici cui si è recentemente affiancato anche un propulsore ibrido.

ANSA Motori ha potuto testare a lungo la versione di 2008 GT Puretech 130 EAT8, un motore moderno e silenzioso che rende questa vettura adatta non soltanto agli spostamenti cittadini, ma anche alle lunghe percorrenze. Nonostante le dimensioni compatte, 4,30 m di lunghezza per 1,98 di larghezza per un'altezza di 1,55 m, è in grado di assicurare comodità a bordo per quattro passeggeri e, grazie al bagagliaio di 434 litri (1.467 con i sedili reclinati) di garantire un buon livello di carico.

All'esterno Peugeot 2008 è facilmente identificabile grazie ai rinnovati stilemi della Casa del Leone: il triplo artiglio luminoso anteriore a incorniciare l'ampia calandra, i gruppi ottici a led ora ancor più assottigliati sul frontale, la fanaleria posteriore - anche questa a led - brunita e inglobata nello sbalzo alla cintura.





Lato guida, il modello ben si adatta al tipico cockpit di Peugeot: volante compatto, cruscotto allungato, strumentazione minimal davanti agli occhi per non distrarre il guidatore. Assai più dettagliate, invece, le informazioni accessibile dal monitor centrale da 10 pollici: delle impostazioni della vettura all'infotainment, compatibile anche wireless con Android Auto e Apple CarPlay.

A bordo, il posto di guida è comodo, spazioso quanto basta e - in questo allestimento - ben curato. Nel divano posteriore, trovano posto comodamente due passeggeri. Il terzo, al centro, un po' meno.

In città il tre cilindri 1.2 a benzina che pulsa nel cofano della Peugeot 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8 oggetto della nostra prova si adatta facilmente: è morbido, silenzioso, facile d aguidare con il cambio automatico a otto rapporti. E anche i numerosi start&stop imposti da traffico e semafori non provocano l'effetto singhiozzo che talvolta, altrove, si ingenera.

L'assenza di rumorosità si apprezza anche nelle lunghe percorrenze, dove il cambio automatico a otto rapporti è ben sfruttabile e soprattutto sensibile ai cambiamenti di andatura.

Passando dalla modalità ECO a quella Sport, cambia sensibilmente la reattività e i 130 CV si sentono tutti, permettendo anche di togliersi qualche piccola soddisfazione. Ma si tratta di un'auto che nasce per l'utilizzo quotidiano, non certo per dare brividi in pista, e quel po' di potenza in più seve a garantire sorpassi insicurezza o a levarsi d'impaccio. Consumi in linea con la concorrenza: nel misto circa 6 litri ogni 100 km.

Sul fronte prezzi, Peugeot 2008 parte da 25.950 euro ma per la versione in prova si superano i 34mila euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA