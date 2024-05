Opel Corsa-e, cambia cuore e pelle ma rimane un grande classico

Un grande classico, in chiave moderna. Opel rifà il trucco a Corsa, l'intramontabile piccola di casa, che ANSA Motori ha sottoposto a un lungo test nella nuova versione elettrica e 'vitaminizzata': la GS da 156 Cv.

La Corsa-e, ridisegnata lo scorso anno, porta con sé la storia ultraquarantennale di citycar di razza ma è capace di inglobare tutte le tecnologie necessarie per diventare una vettura del tutto moderna, tecnologica e soprattutto a emissioni zero. Nulla perde nella semplicità di utilizzo e nella natura di vettura cittadina, seppur utilizzabile anche nei tragitti extra urbani anche grazie a una potenza degna di nota per una vettura di queste dimensioni: Corsa è lunga 4,06 metri per 1,77 di larghezza e 1,43 di altezza e ha un bagagliaio da 308 litri, che diventano 1120 con il divano abbattuto.





Pur notevolmente modificata nelle linee, Corsa riesce anche stavolta a preservare la propria natura e si identifica da sempre al primo sguardo, anche abbracciando la filosofia stilistica 'Bold and Pure' delle nuove Opel. Ma è negli interni che conserva la vera anima: estremamente semplici ma con un tocco di ricercatezza, pratici, frutto di uno studio che pesca nelle antiche radici del "less is more". E così nell'abitacolo si ritrova una seduta comoda, ma bassa - come è da sempre e come ormai non se ne trovano quasi più nel segmento - che se da un lato può limitare la visuale, dall'altro regala la piacevole sensazione di unione uomo-macchina. A portata di dito tutti i comandi fondamentali, senza spazio per gli orpelli. Tutto quel che serve, c'è ed è facilmente utilizzabile. Sul piccolo volante pochi tasti, ma fondamentali: a sinistra i controlli della velocità, a destra quelli dell'infotainment. La plancia è completamente digitale, con uno schermo touch da 10". Piccolo e veloce, come la vettura su cui è installato, non sbaglia un colpo ed è sempre reattivo, impreziosito dalla connessione anche wireles con Android Auto e Apple CarPlay. Ai sedili sagomanti e avvolgenti quanto basta, fanno da contraltare, invece, plastiche rigide al tatto.

Ottimi e ipersensibili i fari a matrice Intelli-Lux LED, adattivi e anabbaglianti, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, ora costituiti da 14 elementi LED.

Il motore è vivace, e volendo i 156 Cv si sentono tutti. Per trasformare una tranquilla elettrica cittadina in una pepata corsaiola a batteria è sufficiente pigiare il selettore sul tunnel. E così dalla modalità eco, che riduce lo scatto e la velocità di punta, si arriva - passando per la modalità normal - fino alla sport, che sfrutta subito coppia e cavalleria. Anche alle andature più allegre, Corsa-e rimane ben aderente alla strada, consente buone traiettorie - anche se lo sterzo tende a rimanere morbido - e dà un senso globale di sicurezza. Un grande classico.

Nella versione GS oggetto del nostro test è da mettere in risalto l'autonomia elettrica: 402 i km dichiarati, del tutto in linea con quelli realmente disponibili anche quando si percorrono strade veloci o extra urbane dove la rigenerazione della batteria è davvero ridotta al lumicino. Ampia anche la gamma di sistemi per l'assistenza alla guida, che garantiscono una guida più sicura grazie alla tecnologia delle telecamere e dei radar. Dal riconoscimento dei segnali dei limiti di velocità al mantenimento dell'auto al centro della corsia di marcia, dal controllo dell'angolo cieco al cruise control e fino alla frenata automatica e al rilevamento della stanchezza del conducente, nulla manca.

Il listino parte da 36.500 euro per la versione da 136 Cv, mentre per la versione GS da 156 Cv oggetto della prova il prezzo sale a 38.650 euro.

