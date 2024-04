Mazda 3, da una moderna segmento C le emozioni di una coupé

Perfetto esempio della filosofia Kodo 'Soul of Motion' che racconta di un design che è capace di "fornire un senso di movimento anche quando è fermo" la hatchback Mazda 3 Exlusive -Line si colloca in una posizione tutta particolare nel segmento C, proprio per avere un look, che - pur tutelando l'abitabilità interna - è molto vicino a quello delle tradizionali coupé.

Esclusività e immagine 'sportiva' che nella vettura oggetto del test di Ansa Motori sono enfatizzate dalla presenza di quattro pack (Design Pack, Drive Assistance & Sound Pack, Comfort Pack e Sunroof) che fanno salire il prezzo dai 31.500 euro della versione base ai 38.300 di questo allestimento ricco di personalità.

Spinta dall'ultima versione del motore 2.0 mild hybrid e-Skyactiv X da 186 Cv accoppiato ad cambio manuale a 6 marce (dalla precisone e facilità d'inserimento degne di una vettura da corsa) Mazda 3 propone nell'edizione 2024 una serie di importanti migliorie ed evoluzioni.

E' il caso degli aggiornamenti ai sistemi di sicurezza e di infotainment che affiancano chi siede al volante - lo abbiamo verificato nell'articolata prova su strade d'ogni tipo - aumentando sicurezza e tranquillità, ma evitando che l'elettronica sia troppo invasiva e il piota perda il piacere di guidare, anche sportivamente se strada e traffico lo permettono.

Nella Mazda3 l'uomo resta al centro del rapporto con la macchina. E lo sottolineano gli aggiornamenti che hanno coinvolto l'ergonomia e il mantenimento di un corretto equilibrio fra comandi virtuali e quelli fisici. E' il caso dei pulsanti al volante modificati nel colore, con una tonalità più scura che rende più facile la lettura dei pulsanti quando si sfruttano i vantaggio delle connessioni.

Al volante dell'ultima Mazda 3 si apprezzano anche gli interventi fatti sullo schermo e sul software del sistema di infotainment e sui comandi al volante. Questi hanno ricevuto una modifica del colore, con una tonalità più scura che facilita la lettura dei pulsanti durante la guida.

Nell'uso fuori città, soprattutto se si percorrono strade non conosciute, Mazda 3 evidenzia la nuova funzionalità del sistema di navigazione che dispone di una funzione di ricerca on-line dei punti di interesse. Migliorata anche la funzionalità di funzionamento 'fuori copertura' che utilizza un sensore giroscopico 3D che calcola accuratamente la posizione della vettura anche nelle aree in cui la ricezione GPS è scarsa.

Come previsto dalle norme Ue Mazda 3 include anche importanti aggiornamenti relativi alla sicurezza informatica, con la certezza che le informazioni personal e quelle relative agli Adas e al veicolo sono più protette che mai.

Va ricordato al riguardo che Mazda 3 propone quattro funzioni di sicurezza attiva che sono state oggetto di una importante evoluzione, Sono l'avviso di distrazione del conducente (Distracted Driver Alert), la frenata di emergenza autonoma (Aeb), l'assistente di velocità intelligente (Intelligent Speed Assist) e infine il sistema Cts (Cruising & Traffic Support).

Facile da controllare nonostante la posizione dei sedili che è bassa come nelle coupé del passato - siamo ormai abituati ai soli suv - Mazda 3 garantisce comunque una guida appagante, con un'accelerazione 0-100 in 10,4 secondi e una velocità massima (in assenza di limiti) che raggiunge i 197 km/h. Interessanti i valori delle emissioni di CO2 che il motore mild hybrid e-Skyactiv X riesce a mantenere entro la forchetta 118-121 g/km.







