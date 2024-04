Lexus RX: la nuova frontiera del Suv ibrido premium

La Lexus RX si evolve nel segno dell'ibrido, seguendo una tradizione tecnologica che è divenuta un'autentica bandiera per il brand, e, nel tempo, è stata seguita anche dagli altri costruttori per venire incontro alle esigenze di sostenibilità.

Lunga quasi 5 metri, 4,89 metri per l'esattezza, la nuova RX presenta un design smussato dagli angoli che caratterizzavano i modelli precedenti, in cui ritroviamo elementi significativi del marchio, quali la calandra a clessidra dall'aspetto tridimensionale contornata da due grandi prese d'aria, che contrasta con i gruppi ottici sottili. La fiancata mette in evidenza le grandi ruote, mentre i passaruota dello stesso colore della carrozzeria e il montante posteriore con colorazione a contrasto slanciano l'insieme. Nella vista posteriore spiccano i gruppi ottici che sottolineano la larghezza dell'auto, grazie alla soluzione di continuità offerta dall'elemento centrale su cui è in evidenza la scritta Lexus dai caratteri eleganti.





L'abitacolo è ampio per 5 persone, con il divano posteriore che offre anche la possibilità di variarne l'inclinazione, ma il bagagliaio, con 461 litri utili, non è tra i più ampi della categoria. Materiali ed assemblaggi, invece, sono al vertice del segmento, ed il look bicolore dell'interno dell'esemplare in prova, unito agli elementi sulla plancia, ne sottolineano l'appeal sportiveggiante tipico dell'allestimento F-Sport. Tanti i vani svuota tasche, come quello sul tunnel centrale che annovera anche il piano di ricarica ad induzione per lo smartphone. Non mancano soluzioni tese ad enfatizzarne il comfort di marcia, come i doppi vetri e le sedute anteriori riscaldate e ventilate. Inoltre, si segnala la presenza di prese USB in due formati differenti, e dell'impianto audio Mark Levinson. Davanti al guidatore, quasi a formare un unico elemento, troviamo la strumentazione digitale ed il grande display da 14 pollici del sistema d'infotainment, sempre connesso, compatibile con gli smartphone, dal quale si gestiscono tutte le funzioni dell'auto, anche il climatizzatore, tranne le impostazioni per la temperatura, che vengono regolate attraverso due rotori.

Al volante della Lexus RX si domina la strada da una posizione di guida che offre ampia visibilità, mentre nei parcheggi le telecamere aiutano a valutare gli ingombri dell'auto. In città poi, l'asse posteriore sterzante rappresenta un ausilio notevole per affrontare le svolte strette, mentre l'assetto che filtra bene le asperità e l'erogazione fluida della power unit full hybrid contribuiscono ad un comfort di marcia superiore durante i viaggi. Sotto pelle troviamo un motore termico a benzina da 2,4 litri associato a due propulsori elettrici che offrono una potenza di sistema di 370 CV. Per gestire questo potenziale c'è la trazione integrale, mentre il cambio è un automatico a 6 marce, che è stato preferito alla trasmissione a variazione continua, di solito adottata per i full hybrid. Nel misto emerge un rollio evidente, ma la vettura è sempre sicura nel tenere in maniera rigorosa la traiettoria impostata.

A livello di consumi si ottengono medie di circa 12 km/l, mentre nell'extraurbano il dato migliora arrivando a 15 km/l.

Tanti gli aiuti alla guida disponibili, come si conviene ad un'auto di questa categoria, che si gestiscono in maniera intuitiva dai tasti a sfioramento sul volante ed attraverso le indicazioni riportate dall'head-up display.

I prezzi partono dagli 81.000 euro della variante 350h Premium Hybrid Executive ed arrivano ai 109.000 euro della versione 500h Hybrid Turbo F Sport della nostra prova, mentre le plug-in hybrid partono da 90.000 euro.

