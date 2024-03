Citroën E-C4 X è la coupé che strizza l'occhio ai crossover

(di Carlo Mandelli)

Se alla Citroën C4 aggiungiamo la coda, diventa X. E se poi la propulsione è completamente elettrica, diventa Citroën E-C4 X. Una coupé, che strizza però l'occhio al mondo dei crossover, grazie a un'altezza da terra non indifferente.

A caratterizzare al primo colpo d'occhio il modello della casa francese è il design particolare, che la colloca a metà strada tra una classica berlina e una fastback, con terzo volume appena accennato, il tetto spiovente il portellone che si apre senza portarsi dietro il lunotto, proprio come una berlina. Come spesso accade per le vetture Citroën, anche nel caso della E-C4 X spinta da un motore da 136 CV alimentato da una batteria da 50 kWh che ANSA Motori ha provato, la parola d'ordine è quella di comodità. Tanto nell'impostazione degli interni, quanto nella dinamica di guida, tutto è pensato per far star comodo chi è a bordo, sia esso al volante o un passeggero.

Una volta in marcia, l'assetto si rivela per nulla rigido e le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi sono le vere protagoniste nel dare una sensazione di maggiore morbidezza quando si affrontano terreni mediamente disconnessi, andando così ad assorbire più dolcemente il ritorno alla posizione neutra dell'ammortizzatore.





Nel silenzio quasi assoluto, il motore della Ó-C4X è in grado di erogare 100 kW, ovvero 136 CV, accompagnati da 260 Nm di coppia che permettono di ripartire dagli stop e effettuare sorpassi con uno spunto più che brillante, ma sempre molto dolce e morbida.

Sul fronte della sicurezza e dell'assistenza alla guida non manca nulla, o quasi. Il Cruise Control è adattivo con sistema di start e stop automatico e permette di far ripartire il veicolo dopo un arresto senza bisogno dell'intervento del conducente.

Mantenimento della distanza e della corsia sono efficaci e si apprezzano anche perché poco invasivi, senza strappi e morbidi nelle correzioni. Presente, anche il sistema di riconoscimento dei segnali stradali che "legge" i cartelli dei limiti di velocità, permettendoci di regolare il Cruise Control di conseguenza con un click.

La nostra prova si è svolta questa volta prevalentemente sulle strade cittadine, dove la Ó-C4X si è rivelata perfettamente a suo agio. Il volante è morbido e l'angolo di sterzata è abbastanza contenuto. Guidare nel traffico con questa Ó-C4X è decisamente meno stressante del solito. Peccato per la mancanza di una vera e propria possibilità di guida 'one pedal', non essendo la rigenerazione tale da consentirla fino in fondo.

Più che buona l'abitabilità, anche sul divanetto posteriore dove nemmeno i passeggeri più alti vengono troppo penalizzati dall'andamento spiovente del tetto. Buona anche la capacità del baule, penalizzata però dall'apertura in stile 'sedan', ovvero senza il più pratico portellone.

Sul fronte batteria, la Ó-C4X offre una capacità di 50 kWh e l'autonomia dichiarata nel ciclo Wltp è di 360 km. Con temperature invernali e guidando con piede 'leggero', tra città e poche strade extraurbane, con la nostra prova abbiamo raggiunto i 310/320 km con una carica ed ad un consumo medio di circa 16 kWh/100km.

I prezzi della Citroën E- C4 X, invece, partono dai 38.300 euro della versione Feel, per arrivare ai 42.300 della versione più accessoriata Shine Pack. .



