Kia Sportage plug-in: comfort, coccole e carattere

Tecnologica, sicura, confortevole, progettata per l'Europa e costruita in Slovacchia, nell'impianto di Zilina, l'attuale Kia Sportage è un Suv accogliente e al passo con i tempi, in grado di sfidare la migliore concorrenza continentale del segmento, senza complessi di inferiorità.

La versione ibrida benzina, con ricarica plug-in delle batterie da 13,8 kWh, è dotata di trazione integrale abbinata al cambio automatico ed è capace di muoversi per una settantina di chilometri a zero emissioni. Nonostante i 1.830 kg di peso, si sposta con sicurezza e insospettabile agilità su qualsiasi tipo di strada. I numerosi dispositivi di ausilio alla guida, poi, permettono di affrontare in relax anche viaggi lunghi e a pieno carico, con sole, pioggia o neve. Così, persino le vacanze con la famiglia diventano meno stressanti. La quinta generazione del modello è una vettura dalle linee originali. Quel gap tecnico enorme, mostrato rispetto alle rivali dell'epoca trent'anni fa dalla prima serie, in sei lustri è stato totalmente colmato.

Anzi, di più, oggi questa Kia europea con orgoglio punta a mettere la testa avanti rispetto a numerose rivali del segmento. Il suo muso particolare, con la grande griglia e i proiettori di forma trapezoidale, ha parecchio carattere. Uno stile che può dividere il pubblico fra estimatori e detrattori. Alla guida, però, questa coreana è in grado di convincere tutti, anche chi ha il palato fine in fatto di auto, come verificato nelle due settimane del test di Ansa Motori. La variante plug-in da 265 Cv (di cui 174 Cv forniti dal benzina 1.6 turbo), nell'allestimento intermedio GT-Line oggetto della prova, in listino a 50.650 euro, è sfiziosa oltre che versatile. I 18.250 euro di differenza rispetto alla "entry level" della gamma, la mild hybrid benzina (senza presa di ricarica quindi), a sole due ruote motrici, in allestimento Business (32.400 euro), non sono certo pochi. Il prezzo, però, della "ricaricabile" risulta in linea con le altre proposte con pile rifornibili alla colonnina e appare giustificato dai contenuti.

L'equipaggiamento della GT_Line, infatti, risulta appagante quanto a dotazione, sia per digital experience sia per confort: di serie ci sono perfino il volante e i sedili riscaldabili, anche per i passeggeri posteriori. Una dotazione, quindi, da vettura di categoria superiore pur se la qualità di alcune plastiche e di alcuni dettagli non appaiono in linea rispetto ad alcune rivali di livello "premium". Per chi, ambisce sempre al top, però, da sottolineare che la Sportage con la spina al vertice della gamma, la plug-in GT line Plus, per 3.500 euro in più dispone, tra l'altro, di tetto panoramico e di sospensioni a controllo elettronico.

Piacevole sia in città, dove percorre agevolmente i 17 km/litro, sia in autostrada, dove i 14 km/litro ai 130 km/h sono la norma, la Sportage plug-in è dotata di una intelligente gestione dell'alimentazione impostabile dal guidatore: elettrico, automatico, ibrido. Un sistema che lascia a chi si trova al volante la piena libertà di decidere se impiegare l'energia delle batterie agli ioni di litio per consumare meno o se preservarla per un successivo utilizzo come elettrica pura. In ogni caso, quando, la carica degli accumulatori scende sotto poco più di un quinto del totale, il sistema disabilità l'opzione marcia elettrica, lasciando gli elettroni rimanenti a disposizione del computer di bordo per gestire la Sportage come un'ibrida tradizionale.

Da sottolineare, poi, che se non si vuole perdere tempo alla colonnina per la ricarica delle batterie ma si ha in programma di fare un lungo viaggio c'è la possibilità di "rifocillare" gli accumulatori al benzina a quattro cilindri: la ricarica è piuttosto lenta ma il conseguente incremento dei consumi risulta più contenuto rispetto ad altre proposte europee. E, alla fine, il sorriso spunta sulle labbra del guidatore "pigro" o a corto di tempo per soste extra... Nel complesso, insomma, la Sportage plug-in merita a buon diritto di essere presa in considerazione da chi cerca un Suv con la spina che sia comodo, sicuro e appagante: sa coccolare passeggeri e conducente, convince nell'uso quotidiano e, nonostante le possibili perplessità legate a quel suo "musone", alla fine dispiace lasciarla.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA