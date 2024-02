Honda CR-V e:HEV, il nuovo ibrido conquista l'ammiraglia

Honda rinnova completamente il suv CR-V, il modello della Casa più venduto nel mondo, e lo arricchisce di un ibrido di nuova generazione, sia in versione full-hybrid sia in versione plug-in. La prima delle due motorizzazioni, e:HEV, è stata oggetto di una lunga prova di ANSA Motori, con test che l'anno impegnata per alcune migliaia di chilometri in città e nelle lunghe percorrenze.

Innanzitutto, il colpo d'occhio: questa sesta generazione dell'ammiraglia giapponese si caratterizza per un design più grintoso e possente, con elevati standard di sicurezza e comfort e senza lasciare indietro la connettività. La linea è immediatamente riconoscibile, ma con un'evoluzione del design che lo rende più 'cattivo' all'anteriore, grazie anche alla calandra ridisegnata (diversa per la versione plug-in e:PHEV).

Al posteriore, le luci a led mantengono lo sviluppo verticale, ma con una fusione tra freni e indicatori di direzione. Il passo allungato di 40 mm dona a bordo uno spazio aumentato a un livello paragonabile a un suv di segmento superiore, e l'accesso posteriore è facilitato dalle portiere che si aprono quasi a 90 gradi. La nuova CR-V cresce leggermente in dimensioni e misura 4,70 metri per una larghezza di 1,87 e un'altezza di 1,67: proporzioni più larghe, oltre a offrire spazio per le gambe nei sedili posteriori, aumentano la capienza del bagagliaio e la stabilità a velocità più elevate. Gli interni sono molto ben curati, in linea con le caratteristiche dei modelli della Casa, e studiati per il massimo comfort che si giova, anche, dell'ampio utilizzo tecnologico, che va dalla ricarica wireless dello smartphone a un sofisticato sistema di telecamere a 360 gradi. Da notare la telecamera che si attiva automaticamente in caso di svolta o di rientro da un sorpasso. Ampi gli spazi a bordo, sia nei posti anteriori sia in quelli posteriori.

Accessibile dal portellone elettroattuato il bagagliaio da 587 l, ben organizzato all'interno, con soglia di carico bassa e pavimento a filo.





Sotto al cofano pulsa il propulsore e:HEV, ma rivisto e aggiornato per CR-V: la batteria è più piccola, ma con una maggiore densità di energia unita ad un motore più efficiente.

In pratica è il motore 2.0 benzina, abbinato alla trasmissione automatica di nuova concezione, a ricaricare la batteria. Il motore di propulsione e il generatore su un asse separato regalano un aumento del 6,5% della coppia a 335 Nm, e la potenza del motore elettrico da 148 cv è abbinata ai 184 cv dell'elettrico. La trasmissione avviene essenzialmente in elettrico, con il motore benzina che funge da generatore, ma che può diventare di propulsione: in tal caso attiva anche un secondo rapporto. Lo scatto dichiarato da 0 a 100 km/h è di 9,4 secondi nella versione a trazione integrale oggetto della prova, con una velocità massima di di 187 km/h.

Alla guida, anche su strade veloci o sconnesse, l'insonorizzazione è di elevato livello e, grazie ai sofisticati sistemi di assistenza, la guida è di tutto relax. Le sospensioni sono un compromesso tra il morbido del comfort e il rigido della sportività: adatte a tutte le occasioni, purché si abbia cura di affrontare buche e avvallamenti a velocità adeguata per evitare il rollio.

I consumi variano, e di molto, a seconda della tipologia di tragitto. Se in città, infatti, si sforano i 18 km/l (Honda dichiara 5,7 litri per 100 km) grazie al pieno ausilio dell'elettrico e della rigenerazione energetica, in autostrada la percorrenza chilometrica si dimezza. Il listino per Honda CRV parte da 49.900 euro, per la versione Advance AWD oggetto della prova si sfiorano i 56mila euro.

