Mercedes GLB 220d 4Matic: lo stile unito alla praticità

La Mercedes GLB è un Suv pratico ed intelligente, che offre tanto spazio senza rinunciare ai motori turbodiesel, come quello che trova spazio sotto il cofano dell'esemplare in prova.

L'aspetto strizza l'occhio ai fuoristrada, per via delle sue forme squadrate, e ripropone in chiave tondeggiante lo stile che fu della GLK.

Lunga 4,63 metri, presenta un cofano posteriore che scende in maniera verticale, ampie superfici vetrate, e passaruota squadrati. I cerchi in lega a stella completano un quadro estetico decisamente originale, e dopo il recente restyling, ha guadagnato un nuovo disegno del paraurti e nuovi fari a LED. Le forme del Suv della stella le consentono di avere anche la terza fila posteriore, e, in generale denotano uno spazio interno piuttosto generoso, tanto che i passeggeri della seconda fila, scorrevole, hanno centimetri in abbondanza sia per la testa che per le ginocchia. Ampio il bagagliaio con 570 litri utili in configurazione 5 posti, mentre nella zona anteriore arriva il nuovo volante con razze centrali sdoppiate e pulsanti a sfioramento, e sparisce il touchpad, che lascia spazio ad un alloggiamento per piccoli oggetti con fondo antiscivolo. La tecnologia è quella già vista sulla Classe A, con i due schermi per infotaiment e strumentazione a formare una superficie unica, e tante informazioni rapidamente accessibili. Se il quadro strumenti cambia grafica con qualche tocco sulla razza sinistra del volante, il collegamento con gli smartphone è anche senza cavo, e gli aggiornamenti sono over the air. Sempre presente, all'occorrenza, l'assistente vocale che ha fatto scuola, e per chiamarlo in causa basta pronunciare la fatidica frase: "hey Mercedes". La notte poi è difficile rinunciare a variare le luci ambientali con 64 tonalità tra cui scegliere. In marcia la GLB è comoda, ma non per questo poco reattiva tra le curve. Merito dell'assetto ben tarato, di uno sterzo preciso e progressivo, e della trazione integrale 4Matic, che consente di viaggiare in sicurezza anche sulla neve.

Avventurandosi oltre l'asfalto si può contare su di una schermata dedicata all'off-road sia nella strumentazione che nel display del sistema multimediale. Il motore 2 litri turbodiesel da 190 CV e 400 Nm di coppia massima, accoppiato al cambio automatico ad 8 rapporti, è sempre reattivo ai comandi dell'acceleratore e fluido nell'erogazione, e, oltretutto, non alza mai la voce in maniera eccessiva. Lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,6 secondi e la velocità massima di 217 km/h sottolineano il dinamismo di questo Suv dalle forme rassicuranti e dallo spazio a prova di famiglia numerosa. Gli ausili alla guida di ultima generazione, in alcuni frangenti manifestano una sensibilità elevata, come nel caso di un veicolo parcheggiato a bordo strada in corrispondenza di una curva, una situazione nella quale l'auto, oltre ad allarmare il conducente, e a stringere le cinture di sicurezza, tende a rallentare.

Ovviamente, è possibile regolare l'intensità d'intervento degli ADAS in modo da tararli in base alle esigenze di chi è al volante. A livello di consumi la GLB 220d 4Matic della nostra prova, ha ottenuto una media di circa 6,5l/100 km, ma viaggiando con attenzione è possibile vedere il computer di bordo segnare i 5,3l/100 km. A dimostrazione che per chi fa tanta strada questo diesel, pulito, è ancora una motorizzazione difficile da soppiantare. Per la GLB con l'unità 2 litri turbodiesel più potente, la 220d, dotata di trazione integrale 4Matic, il listino parte dai 55.600 euro della versione Executive, fino ad arrivare di 68.693 della AMG Line Premium Plus. Si tratta di prezzi che non tengono conto di eventuali pacchetti di personalizzazioni, che possono portare ad una crescita del costo finale.

