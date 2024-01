Bentley Bentayga S Hybrid, l'eccellenza dall'anima elettrica

L'eccellenza si fa suv con Bentley Bentayga, che nella versione S Hybrid oggetto della prova di ANSA Motori si avvale anche della spinta dell'elettrico. Una vettura votata al più totale comfort, con innumerevoli dettagli pressoché inediti altrove. Un'esperienza a parte. La B alata sul cofano è una garanzia che non tradisce le attese.

Se il frontale di questa vettura lunga 5,12 metri, larga 2,01 e alta 1,71, dal passo monstre di 2,99 metri e quello tipico del brand, con i doppi gruppi ottici rotondi, è nelle linee che dalle fiancate giungono al posteriore che si sviluppa l'ampia cabina alta da terra. Ampie le superfici vetrate laterali, che conducono verso la coda tronca tipica del modello, con le gemme luminose posteriori a filo della carrozzeria. Tratti sicuramente dalla spiccata personalità, che raccolgono il favore di oltre la metà degli acquirenti del marchio che scelgono proprio Bentayga dal listino. L'allestimento oggetto del test è quello più votato alla guida dinamica, con cerchi in lega da 22", uno spoiler più accentuato e un assetto meno indulgente, con sospensioni più rigide del 15%, controllo di trazione appositamente tarato e impianto di scarico dedicato per rendere ancor più profondo il timbro nella modalità Sport.





Suv fuori, berlina d'alta gamma all'interno, con i dettagli caratterizzanti di Bentley, la Bentayga S Hybrid è talmente ricca di optional da svelarsi man mano che la si utilizza. A bordo si uniscono le linee classiche tipiche del brand - dall'orologio meccanico alle leve per l'aria condizionata - a materiali di altissimo pregio con ampio uso di fibra di carbonio che dà personalità alla plancia, al tunnel e alle portiere. Tra le molteplici chicche, la doppia aletta parasole: una in pelle, quella esterna; l'altra in alcantara, della stessa tonalità del cielo della vettura, che può essere posizionata verso il lunotto quando la prima protegge dai raggi solari che filtrano dal finestrino del conducente. Tutto quel che si può desiderare, c'è: dall'infotainment di ultima generazione, che in sosta si trasforma anche in tv, alle più raffinate tecnologie di assistenza alla guida, alle molteplici prese di ricarica per i device, alla completa personalizzazione degli accessori. Le sedute sia anteriori che posteriori sono elettriche, con le poltrone della fila davanti anche massaggianti (optional) mentre quelle dietro sono anche parzialmente reclinabili. Le portiere si chiudono automaticamente. Nell'abitacolo posteriore, il telecomando Touchscreen Remote wireless consente ai passeggeri di regolare ogni sorta di impostazione e comando, dall'aria condizionata all'impianto audio. L'accesso al bagagliaio è facilitato dall'abbassamento pneumatico tarato su 4 livelli: dal più alto, adatto al fuoristrada, al più vicino al suolo, per un'anima sportiva. L'ampio portellone consente l'accesso a un vano da 480 litri, che diventano fino a 1.770 con il divano ribaltato. La cappelliera, un vero e proprio ripiano rigido in grado di sorreggere anche il peso di due trolley, può essere rimossa con un sistema di perni.

Nell'ampio vano motore pulsa un propulsore 3.0 V6 a benzina da 462 CV, con una coppia che arriva a 700 Nm anche grazie alla spinta dell'elettrico, 136 CV. Il cambio automatico a otto rapporti varia taratura a seconda della posizione del selettore: dalla modalità Bentley, identificata da una B alata, adatta all'uso quotidiano e che bilancia l'uso della batteria da 18 kWh - che consente di percorrere fino a circa 40 km - e del termico, fino alla modalità sportiva, che accorcia i rapporti e cambia completamente l'anima della vettura, capace di diventare una vera sportiva inchiodata all'asfalto, con assetto rigido e sterzo chirurgico. Il tutto mosso da una trazione integrale che rende ulteriormente stabile e sicura la vettura su ogni superficie. Un lavoro 'sartoriale', che consente alla Bentayga la capacità di regalare emozioni in piena sicurezza sull'asfalto, di trottare nel traffico cittadino e di avventurarsi in fuoristrada - per chi osa - in pieno controllo.

A bordo regna il silenzio più totale, in qualsiasi situazione, anche spingendo a fondo - dove consentito - verso un limite che sembra non arrivare mai: la velocità di punta supera i 250 km/h, e lo 0-100 si brucia in 5,2 secondi. Stupisce su una vettura di queste dimensioni, e che porta l'ago della bilancia oltre le 2,6 tonnellate, sono i consumi: circa 8 litri per 100 km sul misto quelli da noi registrati con la batteria carica, guidando senza indugiare eccessivamente sull'acceleratore: decisamente meno di quanto dichiara la casa. L'accumulatore si ricarica alla colonnina casalinga in meno di tre ore, molto meno a quelle pubbliche.

Tante, tantissime le possibilità di personalizzazione che includono accessori di stile, caratteristiche aggiuntive e pacchetti tecnologici. A partire dai colori della carrozzeria, circa 60, alle tonalità per i rivestimenti in pelle dell'abitacolo, con specifiche cuciture, profili e ricami, alle radiche. E poi i touchscreen da 10,1" per i sedili anteriori, pacchetti di assistenza alla guida, la protezione sottoscocca per i fondi sconnessi... e così i circa 240mila euro del listino sono soltanto un punto di partenza.

