Kia Sportage HEV: personalità tecnologica

Tra i Suv di segmento C, la Kia Sportage offre tutte le tipologie di ibrido, dalle versioni mild hybrid fino alle plug-in hybrid, passando per la variante full hybrid come la vettura della nostra prova. In ogni caso il salto in avanti della vettura coreana è notevole, a cominciare da un design decisamente originale. Infatti, la linea presenta un frontale audace, complice una calandra a tutta larghezza, che ben si combina con le firme luminose cariche di personalità. Le soluzioni originali si ritrovano anche nella fiancata, con la cromatura che interessa la linea di cintura e arriva, senza soluzione di continuità, anche sul montante posteriore, ed a livello dello spoiler sul tetto. Nella vista posteriore sono protagonisti i gruppi ottici, ma, nell'insieme, questa è la prospettiva meno stravagante. Il tutto è impreziosito dagli elementi in nero lucido, che spiccano nella colorazione di base bianca dell'esemplare in prova contraddistinto dall'allestimento GT Line.



La mise sportiva si ritrova anche all'interno, per via della pedaliera in metallo, del volante appiattito nella parte bassa, e della scritta GT Line che impreziosisce gli schienali dei sedili anteriori. Scenografica la strumentazione digitale che si combina con il display dell'infotainment, per offrire una visione a tutto schermo delle varie informazioni relative all'autovettura. Il display del sistema multimediale è ricco di icone per accedere ai diversi menu, mentre il climatizzatore può contare su comandi propri e sfoggia anche bocchette d'areazione dedicate alla zona posteriore. Lo spazio a bordo è sempre abbondante, sia davanti che dietro, ed il vano di carico cresce di 84 litri in confronto alla Sportage di vecchia generazione, arrivando ad una capienza utile di 587 litri con 5 posti in uso.

Al volante, la Kia Sportage full hybrid mette in risalto una riserva di potenza notevole, visto che la power unit, che associa un motore 1.6 sovralimentato al comparto elettrico, eroga 230 CV e 350 Nm di coppia massima. Inoltre, l'assenza di un cambio a variazione continua, a cui si è preferita una trasmissione automatica a 6 rapporti, garantisce un'erogazione sempre lineare anche nelle situazioni in cui si ricerca maggiore spunto. In ogni caso, l'assetto tarato sul morbido, e la pregevole insonorizzazione, garantiscono un comfort di alto livello, che porta a prediligere una condotta di guida fluida, favorendo i consumi. Infatti, nel ciclo extraurbano si arriva a percorrere circa 20 km/l. Le percorrenze peggiorano in autostrada, visto che, in questo frangente, si attestano sui 12 km/l.

Sempre prodiga di aiuti alla guida per il conducente, la Sportage full hybrid sfoggia anche un sistema di telecamere che riproduce nella strumentazione le immagini esterne, per inquadrare la zona cieca dei retrovisori quando si azionano gli indicatori di direzione. La versione della nostra prova della Kia Sportage full hybrid, la GT Line, ha un listino che parte da 41.150 euro, incentivi e promozioni escluse, ma con un esborso ulteriore di 2 mila euro, può essere dotata anche di trazione integrale.





