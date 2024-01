Audi A6 Avant 55 TFSI: la wagon moderna è ibrida plug in

L'alternativa ai Suv, per chi non ha necessità di avere il baricentro alto, sono le station wagon, e l'Audi A6 Avant rappresenta un esempio concreto di quanto si siano evolute queste vetture nel corso degli anni. Soprattutto la variante ibrida alla spina della nostra prova su strada.

Lunga quasi 5 metri, sfoggia delle linee ricercate, con il frontale in cui spicca la grande calandra con il logo Audi al centro. La vista laterale evidenzia i passaruota muscolosi, i grandi cerchi con le pinze dei freni di colore rosso, ed i montanti posteriori inclinati. Dietro sono i gruppi ottici a prendersi la scena, mentre l'esemplare del test ha una mise piuttosto sportiva con i dettagli di colore nero in sostituzione degli elementi cromati. L'abitacolo è spazioso, ma il tunnel centrale è importante, per cui nelle lunghe distanze è consigliabile viaggiare in 4. La batteria del sistema ibrido, collocata sotto il vano di carico, sottrae litri al bagagliaio, che passa da 550 litri a 405 litri con tutte le sedute in uso.

L'ambiente è piuttosto curato, sia nei materiali che negli assemblaggi, e la plancia presenta lo schema con 3 display, già visto sulle Audi più recenti. Oltre a quello della strumentazione digitale, che varia nella grafica per trasformarsi in una una mappa gigante del navigatore, c'è quello da 10,1 pollici dedicato all'infotainment, e l'altro, da 8,8 pollici, per gestire il climatizzatore. Il sistema multimediale, che dialoga con gli smartphone attraverso Apple CarPlay o Android Auto, sfrutta mappe Google per la navigazione, consente di tenersi aggiornati anche sulle news dell'ultima ora e sul meteo, e di fungere da hotspot. Non manca un piano ad induzione per ricaricare il telefono mentre si è in marcia, senza utilizzare il classico cavo.





Una volta in movimento, l'assetto di questa versione S Line si rivela piuttosto preciso tra le curve, dove è coadiuvato da uno sterzo veloce e comunicativo. Inoltre, la power unit, formata dal 2.0 TFSI e da un comparto elettrico, ed accoppiata ad un cambio S tronic a 7 rapporti, per una potenza di sistema di 299 CV e 450 Nm di coppia massima, consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. In condizioni di meteo avverse la trazione integrale fornisce un ulteriore contributo alla dinamica, mentre in città le proporzioni della carrozzeria consentono di percepire bene gli ingombri. Sempre nei percorsi cittadini è possibile viaggiare per circa 50 km in modalità esclusivamente elettrica. Utilizzando interamente il sistema ibrido, a batteria carica, si registrano consumi nell'ordine dei 20 km/l, ma quando l'energia termina le percorrenze scendono in maniera importante, arrivando anche ad 11 km/l nel ciclo urbano.

Un dato che fa riflettere sull'importanza di mettere sotto carica questo genere di vetture per sfruttarle al meglio delle loro potenzialità. Il tempo previsto per recuperare l'energia del pacco batteria varia a seconda che si utilizzi una wallbox o una presa domestica, nel primo caso è di 2 ore e 30 minuti, mentre nel secondo arriva a 7 ore. Il capitolo aiuti alla guida annovera diversi dispositivi: dal cruise control adattivo, all'assistente alle svolte, passando per il mantenitore attivo di corsia, mentre la notte viene illuminata a giorno dai fari a LED Matrix.

Il prezzo per l'Audi A6 Avant TFSI e quattro nell'allestimento S Line Edition è di 79.420 euro, ma la lista degli accessori è piuttosto nutrita, per cui può crescere a seconda di quanti ne vengono selezionati al momento dell'ordine.

