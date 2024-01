Kia XCeed: mild hybrid dal piglio sportivo

La Kia XCeed è una vettura che unisce le dimensioni compatte di una vettura media allo spirito da crossover, e con il mild hybrid avvicina l'automobilista all'elettrificazione in maniera discreta ed efficace. Nell'estetica sfrutta le modifiche del recente restyling per essere più accattivante attraverso dei gruppi ottici rivisti, con un frontale in cui anche la griglia ed il paraurti hanno subito dei cambiamenti. La fiancata spicca per l'andamento da coupé dei montanti posteriori, oltre che per il disegno dei cerchi da 18 pollici, mentre nella vista posteriore i fari con trama interna tridimensionale la rendono più intrigante. Le dimensioni sono giuste per viaggiare senza problemi in città, con una lunghezza di 4,40 metri, ma consentono di avere anche il giusto spazio all'interno. Infatti, anche i più alti, nella zona posteriore, trovano un ambiente confortevole, e chi viaggia al centro non viene sacrificato da un tunnel ingombrante o dalla forma del divano. Il bagagliaio, da 380 litri, non ha una capienza da record, ma risulta idoneo alle esigenze di una famiglia.

Con l'allestimento GTLine non mancano dettagli sportivi come la pedaliera in metallo, il volante a tre razze tagliato in basso con il logo GTLine, che viene riproposto anche sugli schienali dei sedili. Pratici i comandi del climatizzatore separati e posizionati al di sotto dello schermo del sistema multimediale. Quest'ultimo è da 10,25 pollici, è rivolto verso il guidatore, e sfrutta vari sottomenu, o scorciatoie rappresentate dai tasti fisici. Inoltre, può connettersi allo smartphone in modalità wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. La strumentazione digitale da 12,3 pollici, invece, cambia grafica a seconda della modalità di guida prescelta.

Una volta in marcia si rivela agile e, grazie ad un'altezza da terra superiore a quella di una compatta convenzionale, offre una buona visibilità frontale e laterale, mentre dietro il disegno condiziona la percezione degli ingombri, per cui in manovra è bene affidarsi alla retrocamera. Il 4 cilindri 1.5 turbo benzina da 160 CV e 235 Nm di coppia massima, associato ad un sistema ibrido leggero a 48 V, risulta sempre pronto, anche ai bassi regimi, mentre il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti consente di viaggiare in maniera fluida nelle modalità Eco e Comfort, e diventa particolarmente reattivo in Sport. Comoda in autostrada, grazie all'insonorizzazione curata, nel misto la XCeed offre una guida agile e brillante per via dello sterzo diretto e dell'assetto che garantisce solidità nelle curve, pagando una certa rigidezza sulle asperità più marcate. Validi i consumi, visto che nei percorsi extraurbani percorre circa 20 km/l, e che, in autostrada, le percorrenze si attestano sui 16 km/l a 130 km/h. La sicurezza, oltre che dalle doti dinamiche, è garantita dagli aiuti alla guida, che si attivano dalla razza destra del volante e funzionano in maniera efficace. Nell'allestimento GTLine, con una ricca dotazione di serie, e la motorizzazione mild hybrid associata al cambio automatico, la Kia XCeed ha un costo di 34.000 euro e presenta una garanzia di 7 anni o 150.000 km.

