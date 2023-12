Alfa Romeo Giulia 2.0 turbo AWD: sportiva 4 stagioni

Se la moda del momento impone i Suv, nella gamma Alfa Romeo è presente una vettura che parla ancora ai puristi, la Giulia, un'auto che porta con orgoglio la sua linea da berlina e resiste all'elettrificazione. Inoltre, con il motore 2 litri turbo benzina offre quel sound tanto caro agli appassionati del brand. L'abbiamo guidata nella variante AWD, che aggiunge il plus della trazione integrale.

La linea presenta le modifiche introdotte con il restyling: quindi la rivisitazione del "Trilobo" anteriore, l'aggiunta di nuovi gruppi ottici Full-LED Matrix adattivi, e della finitura trasparente per le firme luminose posteriori. Il rosso alfa del modello provato, inoltre, aggiunge ulteriore carattere ad una delle proposte più accattivanti del segmento. Non mancano delle coperture ribassate su cerchi bicolore che sfoggiano le pinze dei freni di colore rosso.

L'interno avvolge guidatore e passeggeri, lasciando il giusto spazio anche ai bagagli, con un volume utile di 480 litri, e sfoggia la nuova strumentazione digitale che attraverso la grafica vintage si abbina perfettamente allo spirito della vettura. Immancabili le palette dietro il volante in alluminio, che consentono di cambiare marcia in modalità manuale, mentre il sistema multimediale, inserito in maniera discreta nella plancia, al punto che non ne va a snaturare l'aspetto filante, si avvale di aggiornamenti over the air, e dialoga con facilità con lo smartphone.

Al volante della Giulia 2.0 turbo benzina si ritrova tutto il DNA Alfa Romeo, con la piattaforma Giorgio, la stessa della Stelvio, che consente di sentirsi un corpo unico con la vettura, grazie alla trazione preponderante al posteriore ed allo sterzo preciso. La trazione integrale aiuta gestire al meglio i 280 CV ed i 400 Nm di coppia, facendo intervenire l'anteriore quando necessario, ma l'agilità non viene assolutamente ridimensionata rispetto al modello con la sola trazione posteriore. Sempre rapido, e ben abbinato al motore, il cambio automatico ad 8 rapporti, che offre anche un certo livello di comfort nella guida di tutti i giorni. Le prestazioni sono di tutto rispetto, con uno 0-100 km/h coperto in 5,2 secondi, ed una velocità massima, che, dove consentito, permette di toccare i 240 km/h. É la Giulia che sta tra la versione turbodiesel e la più specialistica Quadrifoglio, e riesce ad accontentare l'automobilista che cerca una berlina sportiva, anche comoda, da utilizzare ogni giorno. I consumi risentono, inevitabilmente delle performance di cui è capace, per cui le percorrenze sono nell'ordine dei 10 km/l di media, ma scendono ulteriormente se si da fondo al potenziale prestazionale. Tanti gli aiuti alla guida, con tutti i dispositivi che assicurano la cosiddetta guida autonoma di secondo livello e che si azionano con semplicità.

Per mettere in garage la Giulia Veloce con il 2.0 Turbo da 280 CV e la trazione integrale, il prezzo richiesto dalla casa del biscione è di 60.350 euro.









