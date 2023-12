DS4 E-Tense 225: compatta premium alla francese

di Valerio Verdone

La DS4 è stata rivoluzionata nell'aspetto e nell'anima, e adesso è una compatta con maggiore personalità, ed una gamma di motorizzazioni che annovera anche la power unit ibrida plug-in, come quella della vettura che abbiamo provato. Esteticamente, con 4,40 metri di lunghezza, manifesta una certa presenza sulla strada ed il tetto discendente le dona un accattivante effetto coupé. Filante, con le maniglie integrate nella fiancata che fuoriescono prima di entrare nell'abitacolo, sfoggia uno sguardo a LED decisamente ammaliante, con i gruppi ottici che appaiono come dei diamanti incastonati nel frontale.





Grazie a delle wings cromate, questi si prolungano idealmente nella grande calandra in cui confluisce anche il cofano caratterizzato da un fregio centrale a tutta lunghezza. Le grandi ruote che riempiono i passaruota e la linea di cintura alta sono il preludio ad una vista posteriore dominata dai montanti massicci ed inclinati in cui spiccano dei fari a LED con numerose sfaccettature. I giochi di luce vanno a caratterizzare diversi particolari dell'auto e rappresentano in segno distintivo del suo design. L'abitacolo accoglie gli occupanti con sontuosi interni in pelle bianca, ed è caratterizzato anche dai particolari di color argento su plancia, tunnel centrale e pannelli porta, in cui spiccano anche dei discreti inserti in legno. L'immagine premium è proiettata anche attraverso il display supplementare che si erge davanti ai comandi del cambio automatico ad 8 rapporti.

Altri due schermi sono destinati, rispettivamente, alla strumentazione, ed al sistema d'infotainment, e si trovano sulla stessa linea. Nello specifico, la strumentazione digitale è ben visibile dietro il volante ed incrementa la sicurezza con il visore notturno ad infrarossi. Il sistema multimediale si connette rapidamente allo smartphone e consente di utilizzarlo come una sua ideale estensione. Non manca l'head-up display, pratico per non distogliere lo sguardo dalla strada.

L'abitabilità è ideale per 4 persone, ma si può viaggiare anche in 5, mentre il bagagliaio, rispetto alle versioni termiche, perde 40 litri, ed offre un volume utile, con tutte le sedute in uso, di 390 litri. Alla guida la DS4 E-Tense consente di viaggiare in scioltezza in città, grazie alle dimensioni compatte. Inoltre, è agile tra le curve, comoda a livello di assorbimento delle sospensioni, ma nello stesso tempo solida nell'assetto. Le prestazioni ci sono, visto che la sua power unit esprime una potenza di sistema di 225 CV, ma viaggiando in modalità ibrida, con tutti i 12,4 kWh della batteria disponibili, si riescono ad ottenere medie nell'ordine dei 27 km/l. Queste scendono quando la batteria si scarica completamente, e possono passare dai 13 ai 21 km/l, a seconda dello stile di guida e del percorso. Volendo, si può viaggiare per circa 55 km in modalità elettrica, per cui in città ci si può tranquillamente muovere senza sfruttare il motore termico.

Per la ricarica con una wallbox da 7,4 kW o mediante una colonnina a corrente alternata, alla stessa potenza, il pieno di energia si effettua in 1 ora e 40 minuti. Il prezzo della versione Rivoli della nostra prova con la motorizzazione ibrida plug-in parte da 43.250 euro, ma attingendo alla lista degli optional può superare i 50.000 euro.



