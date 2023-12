Toyota GR86: nata per la guida

di Valerio Verdone

La Toyota GR86 è un prodotto sempre più raro da trovare in listino, soprattutto in questo momento di transizione energetica e dove i Suv la fanno da padrone. Eppure la casa giapponese non trascura quella nicchia di mercato tanto cara ai puristi della guida. Così, dopo la GT86, rinnova la promessa con gli appassionati del genere attraverso la GR86.





Come la vettura che l'ha preceduta, anche la GR86 è una coupé con 2 posti nella zona posteriore, non troppo generosi a livello di spazio per le gambe, ma comodi per trasportare, all'occorrenza, due bambini. Sempre riprendendo il concetto di auto pensata per la guida, la trazione rimane posteriore, mentre il motore è un boxer la cui cilindrata è cresciuta da 2 a 2,4 litri, con conseguente aumento di potenza che adesso arriva a 234 CV. Ovviamente, il cambio rimane manuale, anche se c'è una variante automatica, mentre il differenziale autobloccante meccanico Torsen è una chicca per soddisfare i guidatori più esigenti. A tutto questo si aggiunge l'assetto più basso di 1 cm, e mezzo centimetro in più nel passo, che nei curvoni è sempre utile per garantire più stabilità. Con le gomme Michelin Pilot Sport 4 ed i cerchi da 18 pollici il grip è migliore, e tutti gli upgrade vanno di pari passo con l'aumento di prestazioni. Infatti, la coppia è disponibile dal basso, eliminando il buco d'erogazione del modello precedente, ed i 250 Nm vengono richiamati all'appello a 3.700 giri. In questo modo l'auto è sempre pronta a salire di giri, e questo aiuta anche quando la coda tende a generare dei sovrasterzi, che vengono ricercati da chi frequenta la pista. Ecco che nei luoghi deputati alla guida più estrema, la GR86 mostra una certa mauturità, con maggiore stabilità, più solidità negli appoggi, ed una tendenza all'imbardata più professionale, che si manifesta quando viene cercato un certo tipo di comportamento, perché, volendo, accetta anche una guida neutra per migliorare i tempi sul giro durante i trackday. Insomma, non è solamente una funcar, ma uno strumento che nelle mani giuste, sui tracciati misto-veloci può impensierire anche auto più costose. Nella guida su strada è appagante con il cambio che si manovra rapidamente, il sound coinvolgente, e quell'allungo tipico dei motori aspirati. Grazie al peso di 1.270 kg è agile tra i tornanti, e con un assetto non troppo estremo si difende anche a livello di comfort sui percorsi più tortuosi. I consumi sono allineati al modello precedente, con una percorrenza media di 13 km/l nel classico percorso casa-lavoro. E non mancano tutte le comodità del caso, come un sistema d'infotainment adeguato ai tempi e in grado di connettersi con lo smartphone, oltre ad una strumentazione digitale che cambia quando si seleziona la modalità di guida più spinta, denominata Track. E' naturale però che la posizione di guida sportiva, e l'altezza da terra, tipiche di una coupé pensata per la guida, generino qualche leggero impaccio visivo nel traffico dell'ora di punta, ma è un compromesso che si accetta volentieri dopo averla guidata su di un percorso che consente di apprezzarne l'agilità e la tenuta di strada, ovviamente, sempre rispettando il codice della strada. Con un aspetto che evolve nei dettagli la linea della GT86, della quale mantiene le proporzioni, e un carattere coinvolgente come le sportive di una volta, la GR86 ha un listino che parte dai 37.250 euro della versione Sport, mentre la Premium Sport si avvicina ai 40.000 euro, ma aggiunge alla dotazione i cerchi da 18 pollici e degli pneumatici più specialistici. Per chi non può rinunciare alla trasmissione automatica, la Premium Sport sale di prezzo fino 42.000 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA