Porsche 911 Targa 4 GTS: icona a cielo aperto

La Porsche 911 è una sportiva iconica, che offre due tipologie di varianti a cielo aperto: la classica Cabrio, o la Targa.

Quest'ultima riprende il concetto di scoperta con rollbar centrale nato nel 1965, sospeso dal 1993 al 2014, e tornato in auge con la 911 della generazione precedente, identificata con la sigla di progetto 991.





Per la prova di Ansa Motori abbiamo guidato la 911 Targa 4 nella versione più sportiva, la GTS, accreditata di 480 CV: 30 CV in più della Targa 4S. come sulla prima Targa, quella del 1965, il tetto è composto da un ampio arco, dalla parte mobile sopra i sedili anteriori, e dal lunotto panoramico. Il meccanismo si apre e si chiude, a vettura ferma, nel tempo di 19 secondi. Quando la parte in tela scompare l'abitacolo si inonda di luce, mentre a vettura chiusa la silhouette è particolare ed elegante per via del lunotto dalle forme arrotondate. A caratterizzare la variante GTS, rispetto alle Targa 4 e 4S, pensano i dettagli neri o scuri degli esterni: tra questi spiccano il caratteristico arco con logo Targa; il labbro dello spoiler anteriore, i cerchi in metallo leggero con chiusura centrale, il logo GTS sulle porte e sulla parte posteriore, oltre alle lamelle della griglia del cofano posteriore. Completano il quadro estetico della carrozzeria le mascherine dei terminali dell'impianto di scarico sportivo, sempre di colore nero, a cui possono aggiungersi altri particolari in nero lucido su di corpo vettura che appare elegante e muscoloso al tempo stesso. Persino le firme luminose presentano una caratterizzazione più sportiva, visto che i fari a LED con Porsche Dynamic Light System Plus, di serie, hanno la corona e la cornice delle luci diurne oscurate.

Ovviamente, un tocco sportivo è stato riservato anche all'abitacolo, grazie all'elemento decorativo presente sul quadro strumenti, sulla console centrale, e sui rivestimenti delle porte in carbonio opaco, ed agli inserti in alluminio spazzolato e anodizzato. Inoltre, particolari Race-Tex neri contraddistinguono i pannelli centrali dei sedili, la corona del volante, i braccioli dei pannelli porta, e la copertura del vano portaoggetti. Il tutto è stato impreziosito con cuciture decorative, in gesso sul nostro esemplare, ma disponibili anche in rosso carminio, che fanno pendant con il logo GTS ricamato sui poggiatesta, e con i quadranti del contagiri e dell'orologio Sport Chrono, che ne riprendono la tonalità cromatica. La strumentazione ripropone i 5 quadranti, tipici della Porsche 911, ma rivisitati in chiave moderna. come si percepisce dai quattro strumenti digitali che contornano il grande contagiri analogico e con un piccolo display al centro.

Non manca uno schermo da 10,25 pollici dedicato al sistema multimediale, compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto, con l'app Apple Music integrata, e facile da gestire, per via della sua rapidità di risposta. Girando quella che è il retaggio di una chiave, posta sempre sulla sinistra del volante, come vuole la tradizione, si avvia il motore boxer 3.0 a 6 cilindri sovralimentato da 480 CV e 570 Nm di coppia massima.

Con il cambio a doppia frizione PDK ad 8 marce, gestibile anche manualmente attraverso le palette dietro il volante, la guida di questa 911 appare da subito coinvolgente. Merito di un assetto derivato da quello della 911 Turbo, dalla quale derivano anche i cerchi da 20 e 21 pollici, rispettivamente all'anteriore ed al posteriore, e da cui arriva l'impianto frenante. Con la trazione integrale che aiuta chiamando in causa l'anteriore, sfruttando la tipica motricità della 911, derivata dalla posizione a sbalzo del motore posteriore, e con l'apporto fornito dalle sospensioni attive con sistema PASM, la Targa 4 GTS è affilata e sicura tra le curve.

Inoltre, con la presenza del Pacchetto Sport Chrono di serie, basta spingere il pulsante Sport Response, posto sul volante, per ottenere il massimo delle performance in maniera istantanea per 20 secondi. Il tutto è enfatizzato da un impianto di scarico dalle valvole regolate da un diagramma caratteristico e completamente variabili, che assicurano la giusta colonna sonora ad ogni accelerazione. Le prestazioni sono elevatissime, come indicano i 3,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e la velocità massima di 307 km/h, mentre i consumi, quando non si sfrutta la meccanica si avvicinano ai 10 km/l di media. Il prezzo parte da 184.425 euro, ma attingendo alla lista degli optional si sfiorano rapidamente i 200.000 euro.

