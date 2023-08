Ford Mustang Mach-e, alla scoperta del muscle Suv elettrico

La Ford Mustang è un'icona, un'istituzione tra gli appassionati, per cui, quando è arrivata la Mach-e è stata una vera e propria rivoluzione, visto che la pony car è diventata a ruote alte ed elettrica. ANSA Motori ha provato la variante AWD extended range.

L'esterno rivela che l'essenza della Mustang è stata traslata in un altro segmento di mercato e verso la tecnologia del futuro. Infatti, si ritrova quel misto di originalità ed aggressività che contraddistingue le cugine fastback e cabrio.

In questo caso, però, le proporzioni sono quelle di un Suv di segmento C, con una lunghezza di 4,71 metri, che la mette in diretta concorrenza con la Volkswagen ID.4, tanto per fare un esempio.

Il frontale con le nervature sul cofano, i fari Full Led, e quell'accenno di calandra con il simbolo delle Mustang al centro esprime dinamismo, così come la fiancata contraddistinta dal passaruota posteriore bombato e dall'assenza di maniglie. Già perché per aprire le porte anteriori si sfrutta una piccola aletta ed un pulsante, ma c'è anche la possibilità di inserire una combinazione. Mentre per le posteriori c'è solo un pulsante.

Gli elementi a contrasto con il rosso metallizzato di base, come il tetto, i passaruota, e le minigonne, verniciati di nero, snelliscono ulteriormente l'insieme, mentre i cerchi con le pinze dei freni rosse rappresentano un dettaglio dal piglio sportivo. Originale anche la fanaleria posteriore, che la identifica subito come una Mustang.





La sensazione di trovarsi al cospetto di un nuovo modo d'intendere la pony car si ritrova all'interno, perché non c'è una plancia old style come sul modello originale, ma un ambiente tutto spazio, dove i tasti fisici sono ridotti al minimo e si gestisce ogni funzione dal grande display da 15,5 pollici che domina la scena. Davanti al posto di guida c'è anche uno schermo più piccolo, da 10,2 pollici, per le indicazioni principali, mentre l'impianto audio Bang&Olufsen da 10 altoparlanti rappresenta un elemento capace di arricchire il comfort di marcia, insieme al tetto panoramico offerto in opzione. Si sta seduti comodamente sia davanti che dietro, dove neanche il passeggero centrale appare sacrificato. Il bagagliaio da 402 litri, non è enorme, ma c'è anche un pozzetto anteriore che si può utilizzare.

Al volante si apprezza il silenzio generale, anche in autostrada, dove non si avvertono fastidiosi fruscii aerodinamici. Con 351 CV e, soprattutto, 580 Nm di coppia massima subito disponibili, la Mach-e AWD non è mai a corto di fiato, e non accusa minimamente il peso complessivo di oltre 2.100 kg, anche se bisogna tenerne conto nel misto, nei trasferimenti di carico, perché le masse in gioco sono importanti. A rendere la guida ancora più sicura, oltre al passo lungo, che imprime reazioni sempre progressive, anche la trazione integrale garantita dai due motori elettrici posizionati, rispettivamente, all'anteriore ed al posteriore. Le modalità di guida modificano relativamente il carattere di questa Mustang elettrica, che appare sempre rapida a recepire le indicazioni del conducente grazie a uno sterzo veloce nell'azione e leggero nel carico. Con una batteria decisamente generosa, ben 98,7 kWh, la extended range ci ha permesso di coprire oltre 500 km con una ricarica. Questa avviene rapidamente (119 km di autonomia in 10 minuti) sfruttando le colonnine HPC, visto che accetta fino a 150 kW in corrente continua.

A livello di ausili alla guida la Mach-e presenta la guida autonoma di livello 2, quindi gestisce freni, sterzo e acceleratore, per mantenere la distanza con l'auto che la precede e non uscire dalla corsia di marcia, ed offre l'upgrade di sicurezza che ci si aspetta da una vettura del genere durante i viaggi.

Il prezzo per l'esemplare oggetto della nostra prova parte da 72.900 euro, promozioni ed incentivi esclusi, ma sono veramente pochi gli accessori disponibili, considerando che quasi tutto è di serie.



