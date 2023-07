Lexus NX 450+: elegante, connessa e sostenibile

Il mondo dell'auto è in costante evoluzione e l'industria automobilistica è impegnata da tempo a trasformare il modo in cui interagiamo con le nostre auto.

Uno dei brand all'avanguardia in questa rivoluzione tecnologica è Lexus, e la NX450+ è un vero esempio di come la tecnologia di bordo stia plasmando il futuro dell'automobilismo.

Infatti, lo schermo da 14 pollici è reattivo, veloce, con un sistema multimediale sempre connesso e compatibile con i sistemi operativi Android ed iOS per effettuare il mirroring con gli smartphone anche senza filo. I device, inoltre, possono essere ricaricati sulla piastra ad induzione alla base della consolle centrale. La strumentazione digitale, poi, proietta sul vetro anteriore anche i tasti del volante, in modo da semplificare le operazioni di chi è alla guida; mentre il sistema di navigazione fornisce informazioni in tempo reale, grazie ad una sim dati con 4 anni di traffico dati gratuiti.

La Lexus NX450+, contraddistinta da un design spigoloso e ricurvo per far risaltare le forme, presenta nuove firme luminose a LED con la seconda generazione del modello, con quelle anteriori a matrice di LED, ed una calandra a clessidra che la identifica immediatamente come una vettura del marchio premium giapponese. Sotto le forme audaci della NX450+, che ANSA Motori ha avuto in prova, troviamo il sistema di propulsione ibrida avanzata composto dal motore benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson che viene affiancato da due unità elettriche, per erogare una potenza di sistema di 309 CV che vengono scaricati a terra con la sicurezza della trazione integrale.

Le prestazioni sono generose, considerando che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, ma le emissioni sono contenute, visto che sono inferiori ai 40 g/km.

Sfruttando la batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh per viaggiare in modalità elettrica, si può procedere ad impatto zero per una distanza che va dai 60 agli 80 km, mentre in città si possono percorrere quasi 100 km in elettrico. A carica terminata, invece, funziona come una fullhybrid ed i consumi si attestano, in media, intorno ai 16 km/l.

Con un comfort da ammiraglia, favorito dall'assetto e dall'insonorizzazione garantita dai doppi vetri, e dalla posizione di guida, oltre ad un ambiente interno ergonomico ed elegante, questa Lexus procede con fluidità e naturalezza, anche se sa essere precisa tra le curve per via di uno sterzo ben tarato e della trazione integrale. Nei viaggi e nei percorsi quotidiani vengono in soccorso al guidatore sistemi di assistenza di ultima generazione come l'innovativo Sistema di Guida Assistita (SGA), che utilizza avanzati sensori, telecamere ed un radar per rilevare gli oggetti circostanti, monitorare il traffico, mantenere la vettura al centro della corsia in modo automatico, e persino effettuare manovre di parcheggio assistito. Inoltre la NX 450+ è dotata di un sistema sofisticato che utilizza sensori e telecamere per rilevare la presenza di pedoni e ciclisti nelle vicinanze del veicolo e, in caso di pericolo di collisione, attiva un avviso sonoro o un'assistenza al freno per prevenire o mitigare gli impatti. Con questi riduce lo stress del conducente nelle situazioni di traffico intenso o durante viaggi più lunghi rendendo l'esperienza di guida più rilassante.

Al vertice dell'offerta Lexus per il modello in questione, la NX 450+ ha prezzo di listino con una forbice di circa 10.000 euro a seconda dell'allestimento, con le più ricche F-Sport e Luxury proposte a 78.100 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA