Lamborghini Urus S: un connubio di stile e potenza

Lussuosa, potente e versatile, la Lamborghini Urus S combina la tradizione sportiva della casa del Toro con le esigenze di uno stile di vita oderno. Infatti, nonostante le performance assicurate dal V8 biturbo passato da 650 CV a 666 CV, come il motore della versione Performante, la Urus S può contare sul comfort assicurato dalle sospensioni pneumatiche adattive.

Presentata nell'ottobre 2022, insieme alla versione Performante, la Urus S è destinata a chi cerca il massimo in termini di dinamica ed emozioni di guida, senza rinunciare alle comodità delle vetture moderne, e rappresenta l'evoluzione del suv di lusso dall'anima sportiva lanciato nel 2018, e venduto in oltre 20.000 unità, la cui produzione è stata fortemente voluta da Stephan Winkelmann, CEO e Chairman di Automobili Lamborghini.

Il suo design è reso più filante dai paraurti rivisitati, con la parte inferiore che presenta elementi a contrasto, e nasconde il cofano in fibra di carbonio verniciato in cui spiccano prese d'aria verniciate in nero opaco, ma che possono essere anche della stessa livrea della vettura, in nero lucido, o in fibra di carbonio. Le proporzioni imponenti, le prese d'aria pronunciate, e quell'attitudine allo scatto anche a vettura ferma, le conferiscono un aspetto dinamico, sportivo ed esclusivo.

Tutti dettagli che si ispirano alle leggendarie supercar della casa di Sant'Agata Bolognese che, quest'anno, festeggia i 60 anni e recentemente ha presentato la Revuelto, erede dell'Aventador, nonché prima Lamborghini V12 ibrida plug-in con 1015 Cv. L'abitacolo, perfetto connubio tra lusso e tecnologia, con materiali pregiati e finiture di alta qualità, che si combinano con le tecnologie più recenti, offre ampio spazio per i passeggeri, e per i bagagli, grazie al generoso vano di carico. Queste caratteristiche rendono la Urus S adatta ad affrontare sia i viaggi su lunghe distanze che gli spostamenti quotidiani. Il comfort è assicurato anche da un sistema di infotainment all'avanguardia con display touchscreen e un sistema audio griffato Bang & Olufsen.





Diverse le opzioni di assistenza alla guida a disposizione di chi si mette al volante. A livello meccanico, sotto le forme atletiche di questa Urus S troviamo il motore V8 biturbo da 4,0 litri capace di erogare una potenza di 666 cavalli (490 kW), dalla cavalleria speculare a quella della Performante, che le consente di avere con un rapporto peso-potenza ottimizzato a 3,3 kg/Cv e di sviluppare 850 Nm di coppia massima. Ne derivano prestazioni migliori rispetto alla Urus da cui deriva, visto che l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 3,5 secondi, e lo scatto da 0 a 200 km/h necessita di appena 12,5 secondi.

Inoltre, a fronte di una velocità massima di 305 km/h, la Urus S frena da 100 a 0 km/h in 33,7 metri. Nonostante le dimensioni, la vettura è lunga 5.112 mm, larga 2.016 mm e alta 1.638 mm, ed un peso di 2.197 kg, il sistema di trazione integrale e la dinamica delle ruote posteriori sterzanti le garantiscono una ottima maneggevolezza, mentre il sistema di controllo della trazione adattivo assicura aderenza in tutte le condizioni stradali. Ad alcune andature, poi, il motore passa automaticamente in modalità quattro cilindri permettendo un risparmio di carburante.

Ciò che rende ancora più impressionanti le prestazioni del Urus S, però, è il fatto che riesce a combinare l'agilità di una supercar con la praticità di un suv a cinque porte. La sinergia vincente tra il telaio di Urus e le sospensioni pneumatiche adattive, consente di variare l'altezza del veicolo a seconda delle esigenze e, allo stesso tempo, assicura il piacere di una guida super sportiva, oltre ad una grande maneggevolezza. Su strada è possibile scegliere tra le modalità di guida denominate, rispettivamente, Strada, Sport, Corsa ed Ego, nelle quali la coppia è sempre pronta e disponibile. Mentre, in off-road, il Suv di Sant'Agata Bolognese mantiene un preciso controllo del corpo vettura mediante specifiche tarature da utilizzare quando si abbandona l'asfalto, che rispondono ai nomi, Terra, Neve e Sabbia. Dando per scontate le alte prestazioni che offre questo super suv, da sperimentare dove consentito, nella prova effettuata da Ansa Motori abbiamo particolarmente apprezzato il comfort e la praticità nell'uso quotidiano.

Il prezzo di questa supercar a ruote alte che ama i viaggi ed offre ampia abitabilità, senza rinunciare allo stile, parte da 235 mila euro, ma questo è solo il costo iniziale, perché sono diverse le personalizzazioni esterne ed interne. Così, oltre ad un'ampia gamma di colori disponibili, ci sono varie alternative per i cerchi, e pacchetti per definire i dettagli a contrasto della carrozzeria.

Rinnovata totalmente anche l'offerta di colori e di finiture per l'abitacolo, con il nuovo motivo delle cuciture, denominato Performante Trim, presente sia sul nuovo allestimento Bicolore Sportivo, che per la nuova opzione di interni Bicolore Sophisticated, la quale offre, in abbinamento alla pelle nera, nuove opzioni di colori cuoio, crema e marrone a contrasto, insieme ai nuovi Blu Leandro e Verde Aura.



