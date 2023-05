Maserati MC20: supercar moderna dal fascino esotico

La Maserati MC20 esprime il fascino esotico della supercar con le accortezze dei tempi moderni, eredita un testimone impegnativo, quello della MC12, fatto di gloria sportiva e fascino da vendere, ma lo esibisce con una certa naturalezza. Infatti, basta guardarla per capire che, anche se i cilindri del suo motore sono la metà, ha carattere da vendere.

La calandra è un richiamo alla tradizione elegante del Tridente, le porte che si aprono verso l'alto, il frontale che sfiora l'asfalto, e il posteriore largo e possente, invece, raccontano che siamo al cospetto di qualcosa di nuovo. D'altra parte, la cellula abitativa in carbonio, realizzata con il prezioso contributo di Dallara, il fondo carenato, e l'impianto frenante Brembo carboceramico, sono elementi studiati per andare forte e, anche se la sua destinazione naturale è la pista, dove correrà a breve nella sua evoluzione in GT2, su strada ha tante frecce al proprio arco. Intanto il peso, inferiore ai 1.500 kg le consentono di avere un'agilità importante con una massa che non rende le operazioni difficili in frenata. Ma soprattutto il V6 a 90° gradi 3.0 biturbo, denominato Nettuno, concepito e costruito a Modena, forte di un sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione che deriva dalle soluzioni tecniche impiegate in F1. Questa unità, compatta e leggera, ha un peso di 220 kg, agisce in sinergia con il cambio robotizzato a doppia frizione ad 8 rapporti, esprime la potenza massima di 630 CV a 7.500 giri, ed assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di oltre 325 km/h.



Guarda le fotoMaserati MC20

Con questo potenziale non teme né i V8 né i V10, e vanta una potenza specifica di 210 CV/litro, per cui l'istinto più naturale è quello di premere il pulsante d'accensione posto sotto la razza sinistra del volante. In una situazione ottimale anche l'altro pulsante, quello del launch control, rappresenta una tentazione a cui è difficile resistere. Una volta che ci si è calati nella vasca di carbonio, tra pelle ed Alcantara, tutto è a portata di mano, e le grandi palette dietro il volante per gestire il cambio in manuale si trovano anche nelle curve più strette.

Lo schermo dell'infotainment da 10,3 pollici posto in basso rispetto alle tendenze attuali non è un caso, sulla MC20 ci si siede per guidare, e l'interfaccia multimediale con sistema operativo Android, che si aggiorna in rete, è più un vezzo moderno che una necessità. Il retrovisore, in realtà, trasmette le immagini da una telecamera, mentre al centro del tunnel c'è il comando per impostare le modalità di guida che offre 5 voci tra cui scegliere.

Se wet si tende ad utilizzare solo in caso di maltempo o asfalto viscido, Gt aiuta a viaggiare con quel minimo di comfort che anche una supercar si concede, Sport inizia a far affiorare il carattere, ma è in Corsa che si riescono a sfruttare la meccanica e le reazioni sincere della MC20, pur potendo contare sul paracadute elettronico. L'ultimo step, da provare solo in pista, esc off, è per i puristi della guida in circuito, che vogliono avere tutto il potenziale della sportiva modenese senza filtri.

Nella guida nel traffico, la Maserati a motore centrale impegna per l'altezza da terra ridotta, la linea avvolgente, e la seduta bassa, inoltre, si è sempre al centro dell'attenzione, per cui ci si sente costantemente sotto esame. Nei percorsi guidati, invece, si apprezza la genuinità della risposta ai comandi, la leggerezza generale, ed una rapidità dello sterzo da sportiva vera. La frenata impone un'azione decisa sul pedale, ma le decelerazioni risultano sempre portentose, curva dopo curva, si scoprono le qualità di un telaio perfettamente bilanciato, mentre il motore sale di giri con una timbrica particolare che le dona una personalità spiccata.

La MC20 è una supercar onesta, ti dà esattamente quello che chiedi e, nonostante la presenza di dispositivi di ultima generazione come il differenziale autobloccante a controllo elettronico, riesce a rendere la guida pura, non filtrata, come deve essere quella di una sportiva di razza. Con un prezzo di poco superiore ai 239.000 euro le concorrenti sono di prim'ordine, ma la Maserati MC20 si inserisce con tutta la sua personalità in una nicchia di mercato dove il tridente mancava da tempo.