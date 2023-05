Nissan Qashqai e-Power, l'elettrica che rinuncia alla spina

La Nissan Qashqai e-Power, una delle novità più originali degli ultimi tempi, sfrutta la modernità dell'elettrico abbinandola alla praticità del termico, e il mercato la premia in un momento di transizione energetica che insinua dubbi tra i consumatori.

La sua forza sta nell'abbinare l'esperienza di guida innovativa delle auto elettriche evitando la necessità di ricaricare dalle colonne; infatti, c'è una unità termica che produce energia in favore di quella elettrica, ma è quest'ultima che trasmette il moto alle ruote anteriori. E quando la batteria agli ioni di litio da 2 kWh è carica, la vettura può procedere esclusivamente ad impatto zero. L'estetica non cambia e, se non fosse per i badge identificativi, sarebbe difficile distinguerla dalla sorella mild hybrid.

La calandra dalla tipica forma a V si integra con i gruppi ottici a LED, la prospettiva laterale viene resa più filante dal tetto a contrasto, presente sull'esemplare del test, mentre, dietro, i gruppi ottici sottolineano la larghezza dell'auto, e sul portatarga campeggia la scritta Qashqai.

Con una lunghezza di 4,42 metri, rientra a pieno titolo nel segmento dei C-Suv e l'abitacolo spicca per l'abitabilità, anteriore e posteriore, per un bagagliaio da 504 litri con tutti i posti in uso, e per i materiali di pregio, come i rivestimenti morbidi utilizzati per la parte centrale della plancia, i pannelli porta, e il tunnel centrale.

La strumentazione digitale da 12,3 pollici risulta prodiga d'informazioni e si utilizza con naturalezza,, mentre l'infotainment, con uno schermo centrale della stessa misura, sfrutta gli aggiornamenti over the air, si connette facilmente agli smartphone, anche in wireless, e può avvalersi di Amazon Alexa. Presente anche la piastra per tenere il telefono sempre carico, così come le utili prese USB posizionate anche davanti ai sedili posteriori.

Il sistema e-Power è composto da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm, da un propulsore termico a 3 cilindri da 1,5 litri che funge da generatore, e da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh. L'erogazione piatta, con la coppia subito disponibile dell'unità elettrica, rende la Qashqai e-Power sempre pronta a riprendere velocità e, all'occorrenza, piuttosto scattante.

L'assenza del cambio, unita alla modalità con cui viene scaricata la potenza sulle ruote anteriori, favorisce una guida fluida e confortevole, con il motore termico che si avverte solamente in alcuni frangenti, ma in modo dimesso.

Contribuisce alla comodità generale dell'auto anche l'assetto, che comporta un sano rollio con cui comunica informazioni al guidatore, e smorza bene le asperità.

Il consumo, nel ciclo misto, è di circa 20 km/l, mentre nell'extraurbano si scende anche a 25 km/l. In città, si può sfruttare l'e-pedal, che consente di guidare utilizzando solamente l'acceleratore per favorire al massimo la rigenerazione della batteria.

Tanti gli aiuti alla guida presenti, tra cui il cruise control adattivo con sistema di riconoscimento dei limiti di velocità, il dispositivo di mantenimento attivo della corsia, e quello deputato a rilevare altri veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori.

Il listino della Qashqai e-Power parte dai 37.320 euro della variante Acenta, ed arriva ai 46.070 euro della versione Tekna+.

L'allestimento N-Connecta, come quello della vettura provata, ha un costo di 40.280 euro e annovera nella dotazione di serie, i cerchi in lega da 18 pollici Diamond, i vetri posteriori oscurati, la strumentazione digitale, il navigatore satellitare NissanConnect con schermo da 12,3 pollici HD ed i servizi di connettività l'Around View Monitor con rilevamento di oggetti in movimento, oltre ai fari a LED, ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e agli adas del sistema proPilot.