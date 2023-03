Jaguar F-Type P450: sportiva ed elegante dalle grandi prestazioni

Un'auto sportiva che coniuga eleganza, potenza e agilità: è la Jaguar F-Type P450. Dotata di un motore sovralimentato V8 da 5.0 litri, è in grado di generare una potenza di 450 CV, con una coppia massima di 580 Nm. Questo permette alla F-Type di raggiungere la velocità massima di 300 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. La trasmissione automatica è a otto velocità e offre cambi di marcia fluidi e precisi, garantendo una guida dinamica e coinvolgente.

L'aspetto esterno della Jaguar F-Type P450 è curato nei minimi dettagli, con una scocca aerodinamica che coniuga stile ed efficienza. La linea del cofano è slanciata e sinuosa, con una griglia anteriore che accoglie lo stemma del marchio. I fari a LED dalle forme taglienti e la linea elegante caratterizzano ancor di più il look della F-Type 450P.

Gli interni della due posti inglese sono eleganti, con un design curato e con grande utilizzo di materiali in pelle.



Nell'abitacolo della F-Type infatti sono presenti materiali lussuosi e accurate lavorazioni artigianali. La vettura è inoltre dotata di un sistema di infotainment di ultima generazione, con un display TFT HD touch screen da 12,3 pollici e un sistema audio di alta qualità. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto arricchiscono l'esperienza di guida. Di serie anche la funzionalità Software Over The Air (SOTA) che, a discrezione del cliente, consente di ricevere gli aggiornamenti dei diversi sistemi elettronici della vettura attraverso il Cloud e, dunque, senza dover portare la vettura in concessionaria.

La tecnologia adottata dalla Jaguar F-Type P450 è di ultima generazione, con sospensioni adattive in grado di regolare l'assetto della macchina in base alle condizioni del terreno e alla dinamica di guida. Il sistema di frenata è altrettanto efficiente, garantendo la massima sicurezza in qualsiasi situazione.

Durante la nostra esperienza di guida abbiamo potuto apprezzare che la Jaguar F-Type P450 è sì un'auto sportiva capace di garantire prestazioni elevate ma è anche una vettura che si distingue per la sua personalità inconfondibile, perfetta per soddisfare le esigenze di chi cerca una guida entusiasmante e coinvolgente.

La maneggevolezza della vettura è garantita dalla trazione integrale, dalle sospensioni adattive e dalla precisione dello sterzo. La vettura si adatta facilmente a qualsiasi tipo di strada e la stabilità in curva è notevole. La F-Type è dotata anche di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattativo, il sistema di frenata automatica di emergenza e il sistema di mantenimento della corsia, che aumentano la sicurezza e il comfort durante la guida.

Per celebrare i 75 della supersportiva del Giaguaro dall'inizio del 2023 è in commercio l'ultimo Model Year del modello prima che esca dalla scena. Sì perchè la casa inglese ha annunciato l'intenzione di eliminare gradualmente la Jaguar F-Type dal proprio palinsesto e di salutare le auto sportive con motore endotermico entro il 2025. I clienti del marchio potranno potranno scegliere tra due special edition, la F-Type 75 e la F-Type R75, disponibili entrambe sia in versione Coupè che Convertible e alimentate dal propulsore 5.0 litri V8 nelle rispettive varianti da 450 e 575 CV. Se ogni F-Type della gamma è disponibile con uno specifico modello di cerchio in lega da 20 pollici offerto di serie, quelli della 75 si distinguono per il design a cinque razze e la colorazione nero lucido, mentre quelli della R75 presentano un disegno a 10 razze con finitura diamantata sempre in nero lucido.