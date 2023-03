Nissan Juke Hybrid, il suv urbano è più potente e pulito

Dopo aver elettrificato le 'grandi' di casa, ora Nissan passa alle vetture più votate alla città. È il caso di Juke, il più piccolo dei suv della casa giapponese, che perde il rodato mille tre cilindri in favore di una power unit composta da un nuovo propulsore a combustione interna, appositamente sviluppato, affiancato da un motore elettrico e da uno starter/generatore, con un sensibile incremento di potenza.

ANSA Motori ha lungamente testato il fortunato B-suv nipponico in versione full hybrid, e il salto di potenza si avverte da subito: il 1.6 ibrido eroga 143 Cv rispetto ai 114 Cv del mille termico. Il nuovo propulsore massimizza la guida in elettrico: si parte sempre in modalità 100% EV fino a 55 km/h, con la possibilità - in pratica - di viaggiare in città fino all'80% del tempo in elettrico. A tutto vantaggio dei consumi, ridotti di circa il 40% nel ciclo urbano e del 20% nel ciclo combinato, come abbiamo verificato anche nel nostro test.

Scendendo nel dettaglio, il propulsore ibrido di Juke è composto da un motore a combustione interna di nuova generazione, appositamente sviluppato, che eroga una potenza di 94 CV e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale ha una potenza di 49 CV e una coppia di 205 Nm.

Il propulsore è completato da uno starter/generatore ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode. Questa power unit così tecnologicamente avanzata è in grado di realizzare 5 diversi livelli di ibridazione: - 100% EV: le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dal motore elettrico principale (quello da 49 CV).

- 100% ICE: le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dal motore termico.

- Ibrido Parallelo: le ruote sono mosse allo stesso tempo dal motore elettrico principale e da quello termico.

- Ibrido Serie: le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico principale. Allo stesso tempo il motore termico muove il motore elettrico secondario che rigenera la batteria.

- Ibrido Serie/Parallelo: le ruote sono mosse allo stesso tempo dal motore elettrico principale e da quello termico. Parte della potenza del motore termico è utilizzata per muovere il motore elettrico secondario che rigenera la batteria.

Il tutto è coadiuvato dal cambio multi-mode a basso attrito e senza frizione che utilizza giunti a denti invece dei tradizionali anelli sincronizzatori per i 4 rapporti "ICE" e i 2 rapporti "EV".

Se dal punto di vista estetico si notano il badge "Hybrid", la nuova griglia frontale e lo spoiler riprofilato, negli interni la capacità del bagagliaio si ridimensiona a una capacità di 354 litri (erano 422), 1.237 con il divano ribaltato. Invariato a 553 mm lo spazio per le ginocchia. Sul display da 7" situato tra i due quadranti è rappresentato il flusso di potenza.

Alla guida, la presenza della batteria non inficia la tenuta di strada e la maneggevolezza di Juke, nonostante l'aumento di 100 kg di peso. Notevole l'allungo, soprattutto in modalità sport, con il motore elettrico che supporta il termico, sprigionando la massima potenza. Il cambio automatico multi-mode fa la differenza: continuamente al lavoro, elimina il trascinamento ed è sempre pronto ad affrontare ogni stile di guida.

Ampia la dotazione tecnologica nella versione Tekna oggetto del test. Oltre all'e-Pedal, che consente di accelerare e rallentare la vettura utilizzando un solo pedale, è dotata dell'assistenza alla guida di Propilot, e - fra gli altri - del sistema di frenata d'emergenza e del rilevamento della segnaletica stradale. Con l'applicazione NissanConnect Services, infine, è possibile tramite smartphone interagire con la vettura. Il prezzo della Nissan Juke Hybrid Tekna parte da 32.860 euro.