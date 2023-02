BMW X1, il nuovo Suv cresce in tecnologia, comfort e qualità

Non era facile rinnovare una vettura, la BMW X1, che dal 2009, anno in cui fu lanciata, si è subito guadagnata il favore degli automobilisti di tutto il mondo trasformandosi in breve tempo in regina delle vendite. Basti pensare che la X1 è il modello BMW più venduto in Italia negli ultimi sei anni e che dal lancio della prima generazione, la E84, ne sono state vendute più di 2,7 milioni a livello mondiale di cui 124.300 in Italia. Quindi, dover rinnovare una vettura di successo come la X1 era una impresa ardua. Una sfida a cui i progettisti della Casa di Monaco ne sono usciti a pieni voti tant'è che la terza generazione della X1, che ha la sigla U11, è subito diventata oggetto del desiderio con lunghi tempi di attesa dal momento dell'ordine. Solo sul mercato italiano per la BMW più amata dagli italiani si sono registrati già a fine settembre ben 4.000 ordini e preordini.

Per la prima volta, la nuova BMW X1 ha un sistema di trazione completamente elettrico, oltre a due modelli plug-in hybrid e sei dotati di motori a combustione interna (tre diesel e tre benzina) di cui quattro con tecnologia Mild Hybrid a 48 V. La terza generazione della X1, che è prodotta in un'unica linea di montaggio nello stabilimento di Regensburg, ha forme ben marcate che la fanno subito distinguere dal modello precedente e che le permettono di avere un Cx da record. Rispetto alla precedente versione del 2015, la F48, è crescita in lunghezza di 5,3 centimetri (ora ha un passo di 2,69 metri), in larghezza e di 4,4 centimetri in altezza. Anche il bagagliaio ora è più ampio: e la capacità di carico passa dai 505 litri della F48 ai 540 litri della nuova U11 fino ad arrivare a 1600 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti.



Guarda le fotoBMW X1

La prova di ANSA Motori ha avuto come protagonista la X1 Xdrive 23d, in configurazione M Sport, che ha un motore diesel mild hybrid di 2000 cc da 197 cv abbinato ad un motore elettrico di 48 Volt da 19 cv per una potenza totale di 211 Cv (155 kW) e 400 Nm. Nel test drive, durato diversi giorni, abbiamo potuto apprezzare le doti di questo motore che esalta il piacere di guida in tutte le condizioni. Il motore, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, ha parecchia verve grazie anche al comando boost che, volendo, dà la massima potenza per 10 secondi. Ottimi anche i consumi che in città si sono attestati ad oltre 16 km con un litro di gasolio. In extraurbano abbiamo percorso poco più di 20 km/l e in autostrada circa 18 km/l.

Fra le molte novità introdotte, la X1 si fa apprezzare per l'ottima abitabilità anche quando si viaggia in compagnia. Tra l'altro, facendo scorrere completamente il divano posteriore indietro si crea uno spazio generoso per i passeggeri, più da piccola limousine che da Suv compatta. Gli elementi chiave del nuovo abitacolo sono il sottile quadro strumenti, il BMW Curved Display, il bracciolo "fluttuante" con pannello di controllo integrato e il vassoio per smartphone con illuminazione indiretta nella parte anteriore della console centrale. I sedili di nuova concezione sono disponibili con l'opzione di rivestimenti in pelle Sensatec perforata e Vernasca. Lo schienale postriore della nuova BMW X1 è sdoppiato 40:20:40 e può essere regolato con un'angolazione diversa per ampliare la capacità del bagagliaio.

La nuova BMW X1 offre ai suoi occupanti l'esperienza multisensoriale di ultima generazione del BMW iDrive sotto forma del BMW Live Cockpit Plus, montato di serie. Basato sul BMW Operating System 8, comprende il BMW Curved Display con una grafica e una struttura di menu all'avanguardia e il BMW Intelligent Personal Assistant che ora ha acquisito ulteriori competenze. Il gruppo di schermi completamente digitali è formato dal display informativo da 10,25 pollici e dal display di controllo con una diagonale di 10,7 pollici. Il nuovo BMW iDrive fornisce un controllo vocale e tattile intuitivo. L'ampia digitalizzazione degli interni consente di ridurre significativamente il numero di pulsanti fisici, comandi e interruttori necessari per il funzionamento. In pratica ne sono rimasti pochissimi fra cui quello per il disappannamento del lunotto posteriore e anteriore, per la regolazioni degli specchietti laterali e per l'apertura del portellone posteriore.

Nella nuova BMW X1 sono disponibili anche una Personal eSIM progettata per la tecnologia mobile 5G, la BMW Digital Key Plus, la funzionalità BMW ID e l'integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay© e Android Auto™.

Notevoli e molto comodi anche gli Adas per l'assistenza alla guida. Tra le dotazioni di serie figurano il Cruise Control con funzione di frenata e il sistema di avviso di collisione anteriore. Anche il sistema di assistenza al parcheggio, con telecamera di assistenza alla retromarcia e assistente alla retromarcia, fa parte dell'equipaggiamento di serie. L'elenco degli optional, invece, comprende l'Assistente di sterzo e controllo della corsia, l'Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l'Active Navigation, la funzione di avviso di uscita e il BMW Head-Up Display, oltre alle funzioni Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e Remote Theft Recorder.