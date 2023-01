Renault Clio E-Tech Engineered, il full hybrid si fa trendy

Renault Clio E-tech mette l'abito da sera e diventa Engineered: Una versione speciale proposta dalla casa della losanga per le sue vetture di volume (oltre Clio, è disponibile su Arkana, Megane e Captur).

Partendo dal fortunato R.S. Line, questo allestimento è arricchito da un nuovo design, con una rinnovata palette di colori e materiali di pregio e sportivi. Il design esterno si distingue per i componenti accentuati dalla tinta Warm Titanium, come la lama F1 nella parte inferiore del paraurti anteriore, le modanature laterali e posteriori della scocca e i badge dei cerchi. La losanga all'anteriore e al posteriore diventa nero lucido, così come le lettere che compongono il nome del modello.

Per completare il look, il nuovo badge E-Tech hybrid è posizionato sul portellone posteriore del veicolo e uno sticker con i dettagli tecnici è posizionato sulla porta del conducente.



L'abitacolo, in questa versione, compie un salto di qualità quanto a comfort e design: rinnovate le sellerie e alcuni dettagli della plancia.

Dal punto di vista della fruibilità, Clio è ormai da oltre trent'anni una sicurezza e questa versione - nella lunga prova cui ANSA Motori l'ha sottoposta - non tradisce le attese. Sotto al cofano pulsa il motore full-hybrid 1.6 da 143 CV che caratterizza le E-tech. Elastico, divertente, sempre pronto, è il vero punto di forza delle Renault che lo utilizzano. Un piccolo gioiello di tecnologia che unisce il meglio dell'elettrico - partenza, spunto, consumi - alla praticità del termico, senza dover ricorrere alla spina.

Di derivazione F1, l'E-tech garantisce la partenza sempre in elettrico, ricarica la batteria grazie alla frenata rigenerativa o durante le discese, immagazzinando una parte dell'energia che andrebbe dissipata. Dal punto di vista tecnico, la power unit è composta da due motori elettrici - un "e-Motor" e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) - e una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, con una trasmissione con innesto a denti priva di frizione. Il tutto associato a un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione. Il motore elettrico principale assicura l'avviamento della vettura e la trazione in modalità completamente elettrica fino a 75 Km/h.

Il cambio di marcia è fluido, impercettibile, così come il passaggio dalla motorizzazione elettrica a quella termica che - seppur distinguibile - è decisamente armonioso. In città si può circolare fino all'80% del tempo in modalità full electric. Su ciclo misto, le emissioni di CO2/km sono inferiori ai 100 grammi. Una motorizzazione così concepita, dunque, non ha un terreno preferito ma sa adattarsi ad ogni circostanza: si muove bene sia in città che fuori, ogni volta sfruttando le sue diverse peculiarità. Per un consumo che si avvicina ai 20 km/litro.

I prezzi per questo allestimento partono da 26.400 euro, la vettura oggetto della nostra prova - con il pacchetto avanzato di aiuti alla guida - arriva a 28.950 euro.