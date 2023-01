Fiat Tipo Cross Hybrid Red alla prova della strada

La Tipo si alza da terra e indossa un look da crossover per affrontare senza incertezze anche lo sterrato leggero.

Esteticamente si evidenziano le protezioni nella parte bassa della carrozzeria, che contrastano con la livrea rossa del corpo vettura dell'auto in prova, offrendo all'insieme un'immagine robusta.

Lo sguardo dei gruppi ottici Full LED, che rappresentano un prolungamento ideale della nuova calandra, è grintoso, mentre i cerchi in lega donano carattere alla vista laterale. Con uno stacco da terra superiore di 4 cm rispetto alla versione standard, la Tipo Cross può costituire una reale alternativa ai crossover di segmento C. L'abitacolo è concreto, ma non mancano elementi che rendono più pratica la vita a bordo, come la piastra per la ricarica wireless dello smartphone, un display TFT da 7 pollici che integra le informazioni della strumentazione, il sistema keyless, per aprire la portiera senza l'ausilio della chiave, e lo schermo da 10,25 pollici dedicato al sistema multimediale UConnect 5. Quest'ultimo risulta reattivo ed immediato nell'utilizzo, è compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto, e si collega allo smartphone senza l'ausilio del cavetto USB.

Condivisibile la scelta di proporre pulsanti ampi sul volante, e comandi separati per gestire il climatizzatore. Il bagagliaio da 440 litri, con 5 posti in uso, soddisfa le esigenze di una famiglia, con l'unica pecca rappresentata dalla soglia di carico alta.



La power unit ibrida è composta dal motore a 4 cilindri 1.5 turbo a benzina che lavora in sinergia con due propulsori elettrici. Uno di questi ricopre il ruolo di starter, mentre l'altro offre il supporto di 20 CV e 55 Nm. La batteria agli ioni di litio trova posto nel tunnel centrale. Il tutto è integrato con un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La Tipo Cross Hybrid eroga 130 CV e 240 Nm di coppia massima, non presenta buchi d'erogazione, grazie al supporto del comparto elettrico, che alimenta l'auto in maniera esclusiva nelle ripartenze, quando si avvia la vettura, e nelle manovre di parcheggio.

Con una posizione di guida rialzata si ha una sensazione di dominio sulla strada, mentre l'assetto più alto aiuta a digerire meglio le sconnessioni. Tenendo d'occhio i display, inoltre, si può guidare in maniera più sostenibile riducendo i consumi che, in media, si attestano oltre i 18 km/l, ma possono anche consentire di superare la fatidica soglia dei 20 km/l nei tratti extraurbani affrontati con il piede leggero.

L'allestimento Red annovera, tra gli accessori di serie, i fari Full LED, i cerchi in lega da 17 pollici, il cruise control adattivo, la retrocamera, oltre alla strumentazione con schermo TFT da 7 pollici, e la Radio Uconnect DAB con display da 10 pollici. La ricarica ad induzione per lo smartphone è inserita nel pack comfort full, mentre il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco del retrovisore fa parte del pachetto Tech, entrambi presenti sull'esemplare in prova, accessoriata anche con la livrea rosso passione, per un costo totale di 33.250 euro, in luogo dei 31.200 euro iniziali, incentivi e promozioni esclusi.