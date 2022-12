Bmw M850i xDrive Coupé, sportiva di lusso dalla doppia anima

Esiste l'auto perfetta? La risposta è evidentemente positiva, anzi può comprendere tutta una rosa di risposte, legate di volta a gusti ed esigenze diverse. Il vero problema - ne abbiamo avuto conferma nel corso di questo test - è che è invece difficile incontrare le condizioni perfette.

Quelle che servono per gustare il piacere di guidare uno di questi modelli top. E di apprezzare a fondo le raffinatezze tecnologiche, le doti dinamiche e la capacità di generare emozioni.

Mettersi al volante di una Bmw M850i xDrive Coupé per affrontare le strade di tutti i giorni e il confronto con gli altri utenti (di tutti i giorni) impegnandosi nel rispettare regole e limiti di velocità è infatti un'impresa davvero impegnativa. Forse più che l'inanellare giri di autodromo dopo giri in una gara di endurance con la Bmw M8 GTE da cui deriva, appunto, l'ultima generazione della M850i.

Va subito detto che il test di questo gioiello della Casa bavarese comporta un'altra difficoltà iniziale: riuscire a superare la fase contemplativa e passare all'azionamento del pulsante di accensione. Fuori, e dentro, M850i xDrive Coupé merita infatti quello stesso 'raccoglimento' con cui si devono affrontare le sale della Neue Pinakothek di Monaco. Non a caso una M850i xDrive Gran Coupé è stata affidata all'artista statunitense Jeff Koons che ha realizzato per la collezione Art Car la one off The 8 X Jeff Koons con finitura multistrato di undici colori.



Bmw ha recentemente affinato il design delle proprie auto sportive di lusso, innovando il look esterno e interno anche della nuove Serie 8 Coupé. Come la Cabrio e la Gran Coupé l'auto è dotata di un pacchetto sportivo M di serie, che sposta ancora più in alto l'asticella dell'esclusività.

La mascherina doppio rene Bmw 'Iconic Glow' è di serie su tutte le versioni e dona una grande personalità all'esterno così come nell'abitacolo il rivestimento in pelle Merino Bmw Individual che è egualmente di serie. Si rimane quasi senza fiato poi ad osservare i fantascientifici specchietti retrovisori esterni M ottimizzati aerodinamicamente, dall'aggressivo spoiler anteriore completato dal piccolo alettone posteriore M.

Sono standard anche l'impianto frenante sportivo M, il differenziale sportivo e i cerchi in lega leggera M da 20 pollici con pneumatici ultraribassti. Tutte prerogative - queste - che appagano solo a nominarle (in quanto eredità dei 50 anni di attività della Bmw M nel motorsport) e che, semmai si riesca a portare la M850i xDrive Coupé in pista fanno la differenza nel comportamento e nelle staccate al limite. In assenza di altri utenti della strada e soprattutto delle limitazioni di velocità, M850i xDrive Coupé lascia la libertà di sfruttare a fondo le incredibili qualità del V8 di 4,4 litri che è stato recentemente ottimizzato (turbine più grandi, nuove teste) per fornire 530 Cv di potenza ma una coppia massima di ben 750 Nm.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h , ma le sensazioni più forti si ottengono quando, con la complicità del launch control, si ottiene un impressionante scatto nello 0 - 100 in soli 3.7 secondi. Il comportamento è sempre sicuro, grazie anche alla perfezionata piattaforma elettronica di controllo della dinamica.

Non ci sono settaggi più 'estremi' delle M vicine al mondo del drift (con possibilità cioè di spostare la prevalenza della coppia sul retrotreno) ma la specifica taratura M del sistema di trazione integrale xDrive soddisfa i guidatori meno esperti e i piloti più a loro agio con i 750 Nm pronti a scaricarsi sull'asfalto.

Fortunatamente l'auto è pensata e sviluppata per trovarsi a suo agio anche in situazioni 'imperfette' come il traffico delle città e delle strade extraurbane. Docile quando si sfiora soltanto l'acceleratore M850i xDrive Coupé dispone di serie del Driving Assistant, la funzione di riconoscimento dei segnali stradali Speed Limit Info con il No Passing Indicator. Previsto anche il Driving Assistant Professional, che comprende anche l'Active Cruise Control con funzione Stop & Go con riconoscimento dei semafori e assistente automatico per i limiti di velocità.

Il tutto - stupore compreso - fronte di una rata mensile del leasing finanziario Bmw Why-Buy di 1.623,06 euro/mese o un prezzo di listino, iva e messa in strada comprese, di 148.800 euro.