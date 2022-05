Mercedes Classe A: ora anche in allestimento Night Edition

Per festeggiare i 25 anni della Mercedes Classe A, un vero e proprio best seller della "piccola" di Stoccarda, arriva una versione speciale: la Night Edition. Un importante upgrade di contenuti che rende la Classe A ancora più sportiva ed esclusiva, con un vantaggio cliente pari all'8% rispetto al prezzo della vettura. Con la Night Edition, ultima versione speciale prima del facelift che arriverà a fine anno, entrano a far parte della dotazione tutta una serie di equipaggiamenti fra i più ricercati dai clienti, con un doppio vantaggio di cui si beneficia sia in fase di acquisto, che nella valutazione dell'usato, dove la Night Edition non perde nulla sul valore delle dotazioni, in quanto quotate all'interno di una specifica versione. Abbiamo provato la Classe A 180d Premium, un vero e proprio cavallo di battaglia per chi ama il diesel e percorre tanti chilometri. Sotto il cofano ora non c'è più il 1.5 turbodiesel di derivazione Renault ma il motore Mercedes di 1950cc (OM654, già conosciuto nella variante da 190 e 150 cv) che è stato depotenziato a 116cv (85kW) con 280 Nm contro i 260 Nm della vecchia motorizzazione. Con l'abbinamento del cambio automatico ad 8 marce DCT a doppia frizione (nella versione precedente era a 7 rapporti) i consumi sono risultati davvero sorprendenti.



Durante la nostra prova, effettuata prevalentemente su strade extra urbane e in autostrada, l'auto ha consumato 4,4 litri ogni 100 km: tradotto significa oltre 22 km percorsi con 1 litro di gasolio. Anche se il motore è stato depotenziato a 116 cavalli, si è dimostrato brillante e appagante per ogni stile di guida. A disposizione ci sono 4 modalità di guida impostabili con il Dynamic Select: Comfort, Sport, Eco e Individual.

Il comportamento su strada della Classe A non ha niente da invidiare rispetto alle sorelle maggiori della casa di Stoccarda: ottima la tenuta di strada con lo sterzo preciso, rapido e leggero. Quattro persone adulte viaggiano comode e chi siede sul sedile posteriore dispone di due bocchette di aerazione e di due prese Usb del tipo C. Buona anche la capienza del bagagliaio (370 litri) che può arrivare a 1210 litri abbattendo gli schienali del sedile posteriore.

L'allestimento Night Edition è disponibile per le versioni Sport e Premium, su tutte le motorizzazioni ad eccezione della 250 e EQ Power. Fra le caratteristiche di questa nuova serie speciale vi sono i cerchi in lega da 18", il doppio schermo centrale maggiorato da 10,25", il sistema di infotainment MBUX, luci ambient, lo smartphone integration ed equipaggiamenti specifici per il comfort come Mirror Pack, pacchetto parcheggio e supporto lombare. Altri elementi che contraddistinguono la Night Edition sono la mascherina del radiatore Matrix con pin neri e lamella in nero lucido e inserto cromato, il sottoporta in tinta con la carrozzeria, con modanatura decorativa in nero lucido, i terminali di scarico in nero lucido, le cuciture a contrasto grigio chiaro in tutti gli interni, i tappetini neri con bordino e scritta "Edition" in grigio chiaro e gli inserti in alluminio chiaro con rifinitura stampata.

Un'importante dotazione di serie per un vantaggio cliente pari all'8% sul prezzo della vettura, in termini assoluti per una A 180 d Automatic versione Sport è superiore ai 2.600 euro, mentre per una A 180 d Automatic Premium il vantaggio sfiora i 3.000 euro.

Tra le dotazioni nelle vettura provata, avevamo anche gli abbaglianti adattivi che si accendono in automatico solo se l'auto non rileva veicoli che precedono e veicoli in senso opposto e il pacchetto di protezione della vettura Urban Guard.

Quest'ultimo, in particolare, è l'esclusivo sistema di antifurto che dialoga in tempo reale con l'applicazione Mercedes Me. In questo modo il proprietario dell'auto è aggiornato real time sugli spostamenti dell'auto con il sistema che invia le informazioni di tracking del veicolo alle forze dell'ordine in caso di furto. L'allestimento Night Edition è offerto anche su Mercedes CLA e CLA Shooting Brake ed è disponibile esclusivamente sulla versione Premium. Offre gli stessi equipaggiamenti disponibili su Classe A Premium Night Edition con in più il tetto panorama, la carica wireless per smartphone ed il logo illuminato. Il vantaggio cliente è superiore ai 3.700 euro rispetto al prezzo di una CLA Coupé 200 d Automatic Premium. (ANSA).