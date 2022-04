Nissan Micra Kiiro, la city car cambia d'abito

Nissan Micra cambia d'abito: sceglie una inedita tonalità di grigio per la livrea, ma osa dettagli limone acido: ecco Kiiro, il nuovo allestimento della fortunata city car del brand giapponese.

ANSA Motori ha testato la vettura, che viene così arricchita di nuovi dettagli. Sviluppata sulla base dell'allestimento Acenta, è disponibile con cambio manuale (come quella oggetto della nostra prova) o con l'automatico X-Tronic. Oltre alle modanature esterne e alle finiture dei paraurti anteriore e posteriore Spice Lemon, Nissan Micra Kiiro si caratterizza per cerchi in lega da 17", fendinebbia e sensori pioggia, vetri posteriori privacy, e del 'convenience pack' che comprende climatizzatore automatico, alzacristalli posteriori elettrici, sensori posteriori di parcheggio. Il cruise control c'è, ma non è adattivo. Nel complesso, un maquillage ben riuscito che tiene conto di quanto serve davvero a un automobilista medio, eliminando quello che poco utilizzerebbe.



Questa nuova veste, con la sua sferzata di colore ed energia, è una delle ultime su una Micra per come la conosciamo: dal 2024, infatti, questa vettura che riuscì a sbalordire e stravolgere il mercato soprattutto con la seconda serie nel 1992, giusto 30 anni fa, diventerà totalmente elettrica. Una scelta cromatica e un look così evidente, anche in contrapposizione con le linee sobrie quanto personali che da sempre contraddistinguono Micra, lanciano ora la vetturetta di Yokohama verso il futuro.

Il propulsore disponibile per quest'ultima Micra totalmente endotermica è l'ormai classico mille tre cilindri da 92 CV: nato per la città, suo habitat naturale, si difende assai bene anche in autostrada, dove rimane comunque brioso fino a fine corsa del tachimetro. I consumi si attestano attorno ai 6.5 litri per 100 km in città, qualcosa in più fuori. Un'auto ben calibrata, che fa tesoro delle precedenti esperienze e che sempre più si affina sull'acquirente medio di questa vettura. Una Micra essenziale, che fa quel che promette, ormai una sicurezza nel panorama del segmento. Il prezzo è di 19.700 euro chiavi in mano.