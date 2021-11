Alpine A110S 2021: la sportiva francese nata per correre

Potente, leggera, agile e compatta. L'Alpine A110S con queste caratteristiche non passa certo inosservata e fa subito capire il suo carattere da vera sportiva così come sarebbe piaciuto a Jean Rèdélé, il concessionario e pilota di rally che fondò l'Alpine nel 1955 volendo un auto veloce sulle strade tortuose dei rally.

L'A110S è una sportiva biposto con il motore turbo in posizione centrale posteriore da 1.8 litri di cilindrata derivato dalla Renault Megane RS e che ora eroga ben 292 Cv. Il quattro cilindri turbo nella A110S, infatti, ha 40 cavalli in più rispetto alla A110 ottenuti con una pressione di sovralimentazione maggiore di 0,4 BAR. La coppia, invece, arriva a 320 Nm, per una velocità massima di 250 km/h e uno scatto 0-100 in soli 4,4 secondi.



Guarda le fotoAlpine A110S

ANSA Motori ha potuto provare la vettura durante un week end lungo le strade extraurbane e collinari nei dintorni di Roma. Ed è proprio in questi percorsi ricchi di curve che si apprezza il piacere di guida con curve pennellate con precisione, potenza in uscita e una formidabile tenuta di strada grazie all'ottimo bilanciamento dei pesi. Sicuramente un altro habitat dove l'A110S si torva a suo agio è la pista dove si può scatenare tutta la potenza disponibile.

Equipaggiata con cambio Getrag a doppia frizione (DCT) a sette rapporti, la A110S offre la possibilità di selezionare tre modalità di guida. Si tratta delle opzioni Normal, Sport e Track, calibrate in modo da variare alle differenti richieste del pilota la risposta del motore, della trasmissione, dello sterzo, del controllo elettronico della stabilità (ESC) oltre alle sonorità provenienti dallo scarico. Da notare che anche la strumentazione digitale del cruscotto varia a seconda del tipo di impostazione scelta. Sportiva, poi, è naturalmente l'impostazione dell'abitacolo che mostra un sapiente utilizzo di alluminio, fibra di carbonio e pelle. I sedili sportivi Sabelt pesano singolarmente solo 13,1 kg ed hanno delle cuciture arancioni mentre i pedali e i poggiapiedi sono in alluminio.

La A110S monta gomme da 215 mm sull'assale anteriore e da 245 mm su quello posteriore, mentre sono di serie le pinze freno anteriori di colore arancione della Brembo con dischi bi-materiale da 320 mm. Rispetto alla versione "base" l'Alpine A110S si distingue per i cerchi GT Race specifici da 18 pollici.

L'A110S ha un aspetto determinato con l'altezza da terra che è stata ribassata di 4 mm, mentre la tinta di carrozzeria in opzione Grigio Tuono in finitura opaca, un'esclusiva dell'A110S, sottolinea ancora di più il suo carattere sportivo. L'A110S si avvale della stessa carrozzeria in alluminio superleggera (pesa solo 1.114 kg) e compatta comune a tutte le A110, ma la configurazione unica del suo telaio conferisce alla nuova versione un carattere dinamico e distintivo. Le nuove molle elicoidali sono più rigide del 50% e gli ammortizzatori sono stati regolati di conseguenza. Le barre antirollio - che sono cave per ridurre il peso al minimo - sono più stabili del 100%.

Chi acquisterà un'A110S avrà la possibilità di scegliere in opzione il tetto in fibra di carbonio in finitura lucida che non solo accentua la sportività dell'auto, ma riduce anche il peso complessivo di 1,9 kg. L'equipaggiamento standard comprende un sistema audio Focal, il sistema Alpine Telemetrics e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Nei giorni scorsi è stato annunciato un restyling della A110S con il motore che è stato potenziato a 300 Cv e con l'introduzione di nuovi allestimenti fra cui il "Kit Aero" che permette di aumentare la velocità massima a 275 km/h. Il kit è composto da un alettone posteriore in carbonio per un miglior carico aerodinamico, una lama anteriore in carbonio ed una carenatura che si estende all'anteriore sotto l'auto per incrementare l'efficacia dell'estrattore posteriore e del pianale piatto.

La Alpine A110S, proposta con prezzo a partire da 73.050 euro, si aggiunge alla A110 GT da 70.850 euro e alla versione base da 252 Cv proposta al prezzo di 60.800 euro.