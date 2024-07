Urso, spero che Stellantis arrivi a produzione 1 milione

"Spero che Stellantis raggiungal'obiettivo di un milione dei veicoli" prodotti nel nostro paese. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sottolineando che il piano degli incentivi ha funzionato sulla rottamazione e sull'utilizzo di questi da parte dei redditi medio bassi mentre "non sappiamo se è stato centrato l'obiettivo di aumentare la produzione nel nostro Paese". La maggior parte di coloro che hanno utilizzato gli incentivi, ha detto in una intervista a PiazzAsiago, "sono famiglie con redditi medio bassi. Gli incentivi avevano l'obiettivo di accelerare sulla strada dell'elettrico e di passare a un sistema più sostenibile. Non sappiamo se è stato centrato l'obiettivo di aumentare la produzione nel nostro Paese". C'è comunque bisogno di un altro produttore, oltre Stellantis, ha spiegato.

"Ho convocato diversi tavoli di confronto - ha detto ancora Urso - il primo lunedì prossimo per illustrare i piani del Governo e le prospettive nella siderurgia, negli elettrodomestici, nell'auto e anche della moda". Mercoledì 7 è previsto un tavolo sull'automotive. "Abbiamo bisogno, ha detto, di aumentare la produzione di auto nel nostro paese". Urso ha sottolineato che "i cinesi sono più avanti sulla mobilità elettrica e su tecnologia green". "Stiamo parlando di portare queste tecnologie in Italia, ha spiegato sottolineando che "nostro interesse è realizzare impianti produttivi, non per assemblare. Siamo disponibili ad ospitare chi vuole produrre tecnologia green all'interno delle regole europee. Composti con componenti italiane e con lavoro italiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA