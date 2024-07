Chiusa discussione su codice stradale, emendamenti entro15/07

Il Senato va avanti sull'esame del disegno di legge che modifica il codice stradale e la commissione Ambiente, che ha avviato la discussione generale, ha fissato al 15 luglio alle 20 il termine per presentare emendamenti.

Il provvedimento è stato approvato alla Camera lo scorso 27 marzo e fortemente spinto dalla Lega. Non a caso il ministro e leader leghista Matteo Salvini ha di recente espresso l'auspicio che venga approvato entro luglio. Tuttavia, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, tra le forze di maggioranza (in particolare da parte di Forza Italia) ci sarebbe l'intenzione di proporre qualche modifica al testo, ad esempio per regolamentare meglio l'uso del casco per chi noleggia un monopattino. Da qui la possibilità di un confronto a breve con tutti i gruppi del centrodestra, per valutare come procedere.



