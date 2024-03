Codice della strada, oggi alla Camera il voto finale

Dalle ore 9.30 prosegue in Aula alla Camera l'esame del ddl sul codice della strada. Si terranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento.

Per il vicepremier e ministro Matteo Salvini il via libera atteso per oggi sarà "un grande risultato, frutto di un confronto approfondito - in Parlamento e anche con le associazioni - che intende riformare un codice vecchio di decenni. L'obiettivo è salvare vite".

