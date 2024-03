Locatelli, 'garantire spostamenti e autonomia ai disabili'

La rivoluzione della mobiità deve comprendere, con una sempre maggiore e fruibile inclusività, anche le persone con disabilità. "Oggi va garantito il diritto allo spostamento, ma anche all'autonomia per le persone con disabilità - ha detto Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità in occasione dell'edizione 2024 del #ForumAutoMotive a Milano - Per questo è immaginabile che l'innovazione tecnologica lavori insieme alle Istituzioni per assicurare tale diritto".

"Va superato il concetto di mero assistenzialismo, attraverso la valorizzazione delle singole persone". Alessandra Locatelli ha ricordato che "c'è una proposta di legge, approvata alla Camera e che auspico presto venga calendarizzata al Senato, che intende rompere alcuni schemi con cui, al fianco delle cure, si riconosce l'importanza di avviare una serie di attività che consentano di portare autostima, momenti di svago e motivare le persone meno fortunate".

"Questo permette di rendere ancora più efficaci le terapie portate avanti nelle nostre strutture. La moto terapia è una di queste attività. Porteremo l'inclusione come tema al G7".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA