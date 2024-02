Von der Leyen, 'su norme per le auto green revisione nel 2026'

Per quanto riguarda le norme sulle emissioni delle auto "lo stato dell'arte è che abbiamo una legge secondo cui entro il 2035 dovremo avere zero emissioni e su proposta della Commissione c'è un ruolo speciale per gli e-fuels. E' molto importante che nel 2026 ci sarà una revisione di tutto ciò, per assicurarci che ci siano opportunità per i consumatori ma anche per produttori". Lo ha detto Ursula von der Leyen nella conferenza stampa organizzata per la sua candidatura alla presidenza della Commissione per il Ppe.



