Sicilia, Ars approva norma straccia-bollo auto

Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ha aperto la seduta a sala d'Ercole per proseguire l'esame del disegno di legge di stabilità. L'aula ha subito approvato la norma straccia-bollo auto. L'opposizione ha ritirato tutti gli emendamenti soppressivi.

Grazie alla norma approvata dal primo gennaio al 30 giugno 2024 tornerà in vigore lo straccia bollo, a cui si affiancheranno due tipologie di scontistica. Per i contribuenti in regola con la tassa automobilistica verrà applicato uno sconto del 10 per cento, a cui sarà possibile sommare un ulteriore 10 per cento di riduzione del bollo per coloro che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo. Inoltre, per i primi sei mesi del 2023, confermata la cancellazione di sanzioni e interessi per coloro che intendono mettersi in regola sugli arretrati del bollo auto dal 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2022.

"Rafforziamo la strategia di recupero dell'evasione del bollo auto - afferma l'assessore all'Economia, Marco Falcone - attraverso le politiche agevolative che hanno generato notevoli introiti per la Regione. Grazie allo stralcio di sanzioni e interessi dello straccia bollo, i cittadini tornano a dialogare con la fiscalità. La proiezione attuale vede gli incassi toccare i 425 milioni di euro, sfiorando una crescita del 30 per cento rispetto al 2022. Un tesoretto che il governo Schifani sta reinvestendo in servizi per i cittadini e azioni sul territorio".



