Torino, mozione chiede multe anche in formato digitale

Multe anche in digitale a Torino per facilitare le pratiche. Sul tema il Consiglio comunale ha approvato oggi all'unanimità una mozione del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao che impegna sindaco e Giunta "a intraprendere un percorso di digitalizzazione delle multe che consenta, a chi è in possesso di identità digitali come spid o pec, di ricevere oppure scaricare tramite app o sito web i verbali delle sanzioni della polizia municipale".

"Compito dell'amministrazione - ha sottolineato Firrao - è semplificare la vita dei cittadini. La digitalizzazione delle multe va in questo senso e permetterà inoltre di non pagare i costi di notifica. Come Torino Bellissima ci batteremo sempre per aumentare la qualità della vita dei torinesi".

In aula, per annunciare il voto positivo dei rispettivi gruppi, sono intervenuti anche la consigliera Pd Anna Maria Borasi e il capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, "Una città a misura d'uomo - ha osservato quest'ultimo - è una città che vede il digitale come un'opportunità, in questo caso per semplificare la quotidianità dei cittadini".



