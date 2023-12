Ue valuta il rinvio di dazi su auto elettriche vendute in Gb

La Commissione europea sarebbe pronta a raccomandare di rinviare di tre anni l'introduzione di dazi sulle auto elettriche commercializzate con il Regno Unito. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti vicine al dossier. Secondo gli attuali accordi post-Brexit, che saranno introdotti gradualmente dal primo gennaio, si prevede l'applicazione di un dazio del 10% a tutti i veicoli elettrici scambiati tra Ue e Regno Unito, a meno che almeno il 45% del loro valore non abbia origine nelle due aree. Ma le case automobilistiche, il Regno Unito e la stragrande maggioranza degli Stati membri dell'Ue avevano spinto per rinviare la misura fino al 2027. In ogni caso, la raccomandazione del rinvio dovrebbe essere prima approvata dalle capitali europee e poi essere seguita da una decisione congiunta con il governo britannico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA