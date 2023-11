Roma, da Tar ok Regolamento accesso e circolazione bus nella Ztl

Resta confermata la legittimità del "Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle Ztl bus A, B, C" di Roma. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Anav e da tante aziende del settore del trasporto pubblico locale. In contestazione c'era il Regolamento nella parte in cui i servizi di linea 'Gran Turismo' e 'Commerciale' nonché i mezzi per il trasporto di alunni il cui percorso attraversa le ZTL A, B e C, sono stati assoggettati al pagamento di una specifica tariffa. Il Tar, facendo riferimento a un precedente confermato in appello con il quale è stata ritenuta legittima la pretesa tariffaria, ha ritenuto né illegittima, né irragionevole, la scelta "di non accordare la pretesa esenzione ai veicoli esercenti, vista la caratterizzazione commerciale del servizio e la fruizione delimitata". E' stata poi ritenuta "del tutto pretestuosa" anche la censura di disparità di trattamento rispetto al trasporto pubblico locale di linea. "Basti al riguardo considerare come il trasporto pubblico serva a garantire la mobilità sul territorio di tutti i cittadini e, in prospettiva, anche a coloro i quali non siano nelle condizioni di sostenere il relativo prezzo di mercato". Con un'altra sentenza, è stato respinto un ulteriore ricorso proposto per contestare lo stesso Regolamento capitolino anche nella parte in cui è stata interdetto l'accesso alla ZTL C, fatta eccezione per gli autobus turistici utilizzati da istituti scolastici per il trasporto di studenti della scuola primaria in gita scolastica, nonché da esercizi alberghieri con sede all'interno della stessa zona. Il Tar, ravvisando l'inesistenza di alcuna violazione del Codice della strada, ha osservato come "Roma Capitale non abbia impedito ai bus turistici l'accesso tout court al territorio, bensì ragionevolmente limitato il censurato divieto alla sola ZTL C comprendente il cuore storico-monumentale della città di Roma e, in particolare, la zona del Colosseo, del Centro Storico e del Vaticano, notoriamente di maggiore interesse storico-culturale e, dunque, da preservare in modo più incisivo, stante l'immenso valore sotteso".



