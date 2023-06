Pichetto, eliminare velocemente auto euro 1 e euro 2

Nelle città è necessaria "la limitazione della circolazione ma d'altra parte deve andare avanti in modo altrettanto spedito la sostituzione dei veicoli anche solo gli euro 1 e 2 avrebbe significato enorme sul fronte ambientale se pensiamo che un euro 2 inquina 28 volte un euro 6". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al festival di Green and Blue, sottolineando che c'è comunque "un costo politico, economico e sociale da valutare". "Sono convinto che le città, soprattutto le metropoli, siano la frontiera del contrasto ai cambiamenti climatici. Ma sono anche i luoghi in cui più diretti e gravi sono gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi. Se il 70% delle emissioni nocive viene dalle città, allora è proprio dalle città che bisogna cominciare ad affrontare in maniera sistematica ed energica il nodo dell'uscita dai combustibili fossili" ha aggiunto. Il ministro ha ricordato che oggi circa 50 milioni di italiani vivono nelle città su una popolazione che non raggiunge i 60 milioni. "Intervenire sulle città è quindi un tema cruciale che riguarda certamente le istituzioni pubbliche, responsabili degli orientamenti generali e delle regole in materia urbanistica, edilizia e di mobilità. Ma è anche è una sfida che si pone individualmente anche per i cittadini che non sono soggetti passivi della battaglia climatica, ma devono diventare soggetti attivi. Le scelte che ciascuno di noi fa per riscaldare la propria casa, per muoversi in città, per utilizzare l'energia, hanno una incidenza nel bilancio delle emissioni". Secondo Pichetto, "esiste quindi un doppio binario: quello istituzionale e quello, altrettanto importante, socio-culturale, che riguarda i nostri comportamenti individuali e collettivi".