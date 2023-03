Auto inquinanti, Ue raggiunge accordo con Berlino sugli e-fuel

"Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel", i carburanti sintetici per le auto: lo annuncia su Twitter il commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di CO2 per la regolamentazione delle automobili".

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023

"Dalla politica alla diplomazia, senza nessuna inutile prova di forza. L'Italia in queste ore è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per far comprendere all'Unione Europea, in modo scientificamente e razionalmente inappuntabile, l'importanza di inserire i biocarburanti tra i combustibili verdi. Contiamo che l'Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese fondatore, impegnato a centrare, anche in anticipo, gli obiettivi che porteranno l'Europa a essere un continente energeticamente neutrale entro il 2050". Così in una nota il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.



"Il governo è determinato a proseguire nella strada del buonsenso: a tutela di posti di lavoro, ambiente e attività produttive e per non fare solo un enorme regalo alla Cina è necessario che l'Europa apra anche ai biofuels".



"L'accordo tra Bruxelles e Berlino ha il merito di porre fine a una fase di stallo che ha rischiato di pregiudicare un lungo lavoro e gli obiettivi europei di difesa del clima. Ora l'Unione deve procedere rapidamente e dare chiarezza alla sua industria automobilistica, esposta a una forte competizione da parte di Usa e Cina". È il commento di Andrea Boraschi, direttore di Transport & Environment Italia, a seguito dell'accordo raggiunto tra la Commissione europea e il governo tedesco per autorizzare, a partire dal 2035, la vendita delle sole auto a emissioni zero. In base all'accordo, annunciato su Twitter dal commissario per il clima Frans Timmermans, la Commissione Ue ha accettato di presentare una proposta che consenta di immatricolare le auto che saranno alimentate esclusivamente con carburanti neutri per il clima (e-fuels) nell'ambito delle norme di omologazione dei veicoli Euro 6. Questo a condizione che tali carburanti sintetici siano prodotti con energia pulita. "L'accordo sulle auto a zero emissioni, le sole che saranno commercializzate dal 2035, deve entrare in vigore senza ulteriori ritardi" ha proseguito Boraschi. "Gli e-fuels, in questa prospettiva, risultano un diversivo costoso e inefficiente rispetto alla trasformazione verso l'elettrico, un trend industriale già solido sul quale converge tutta l'industria automotive".