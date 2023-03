Auto: Pichetto, sull'elettrico l'Italia non è isolata nell'Ue

Sull'auto elettrica l'Italia "non rischia l'isolamento" in Europa, perché "la Germania si pone una serie di questioni che sono le stesse che ci stiamo ponendo noi.

E' eccessivamente ideologizzata la posizione di dire 'tutto elettrico dal 2035, niente endotermico'". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

A Bruxelles con il viceministro @Vale_Valentini_ per il #Consiglio Competitività e incontri bilaterali sulla #politica #industriale UE e i dossier dell’automotive con Austria, Romania, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia. Noi non molliamo! pic.twitter.com/zxoOWX336h — Adolfo Urso (@adolfo_urso) March 2, 2023



"L'Unione europea ha questa impostazione, e non il mondo - ha proseguito il ministro -. Le multinazionali hanno scelto di produrre un certo tipo di veicolo in Europa e un altro tipo di veicolo in altre parti". Per Pichetto "non ha senso la perentorietà del 2035, ed è giusto valutare tutta una serie di altri percorsi che possono utilizzare i motori endotermici. La Ue non riconosce i carburanti sintetici. Ma l'Italia è uno dei paesi che ha cominciato a sviluppare biocarburanti e carburanti sintetici, anche con Eni. Di questo dobbiamo tenere conto".

Pichetto ha respinto l'accusa di trascurare l'elettrico: "Noi andiamo verso l'elettrico, è il principale vettore del futuro.

Il decreto su 21mila colonnine l'ho fatto un mese fa, sta andando avanti. Gli operatori si stanno muovendo in modo molto attivo. Noi andiamo avanti nell'infrastrutturare il paese, nell'accompagnare verso l'elettrico. Ma non possiamo imporlo su 40 milioni di veicoli in Italia, dei quali quasi 3 milioni sono ancora Euro 1 ed Euro 2".

"Ora l'Europa e l'intera industria sanno che il futuro è elettrico. Abbiamo bisogno di batterie per l'industria automobilistica e per l'accumulo di energia rinnovabile". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, arrivando al Consiglio Ue Competitività. "Ora - ha evidenziato - dobbiamo lavorare insieme come europei per assicurarci" di avere una "parità di condizioni a livello globale, perché abbiamo visto che alcune delle principali economie stanno facendo pressione con politiche industriali molto assertive. Dobbiamo trovare le risposte giuste a livello europeo".

"Stiamo lavorando sui dettagli per assicurarci che questo impegno comune che abbiamo preso tutti insieme" sullo stop alla vendita di nuove auto con motori a benzina e diesel nel 2035 "sia in vigore quando dovrà essere in vigore". Lo ha detto il ministro francese per l'Industria, Roland Lescure, arrivando al Consiglio Competitività Ue. "L'industria sta affrontando le sfide, si sta organizzando per trovare il giusto percorso. Ma il percorso dev'essere in linea con l'obiettivo che abbiamo deciso tutti insieme e che i consumatori e i nostri cittadini stanno aspettando", ha evidenziato.