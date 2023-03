Gb, controllo su 'greenwashing' passa a ente governativo Cma

Le aziende che praticano la pratica (scorretta) del 'greenwashing' - cioè delle false affermazioni ambientaliste - rischiano ora nuove pesanti multe nel Regno Unito per comunicazioni o pubblicità fuorvianti.

All'ente governativo Competition and Markets Authority (Cma) sono stati infatti attribuiti nuovi poteri e le affermazioni ecologiche abitualmente utilizzate per vendere prodotti che è possono avere un impatto sull'ambiente - da automobili e biglietti aerei, da bevande analcoliche a liquidi per la pulizia - ora devono affrontare controlli molto più approfonditi. E ciò comporterà il rischio di multe fino a decine di milioni di sterline per affermazioni ritenute infondate e fuorvianti. Le nuove norme prevedono che le sanzioni per le grandi aziende possano arrivare fino al 10% del fatturato globale mentre ai singoli cittadini individui che violano queste leggi potranno essere erogate multe fino a 300mila sterline.