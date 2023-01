Dal Mit 25,3 milioni per bonus patenti per autotrasporto

In arrivo 25,3 milioni di euro (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026), per il bonus patente. Si tratta di fondi del Mit - si legge in una nota del ministero - destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. 3,7 milioni di euro sono stanziati per l'anno 2022 , ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il contributo sarà pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola. La piattaforma sarà attiva dal giorno 6 febbraio per le autoscuole che intendano aderire alla misura e dal 13 febbraio per l'utenza, all'indirizzo https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/ , presentando istanza e compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. Sulla piattaforma sono anche riportate informativa all'utenza e diverse FAQ.