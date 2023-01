Quagliano (Csp), indispensabili nuovi incentivi auto dal governo

Il mercato dell'auto vive "tre emergenze" - la crisi di mercato, la sicurezza stradale e la transizione energetica - che possono essere affrontate soltanto con un'efficace politica di incentivi. Lo afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. Gli incentivi prenotabili dal 10 gennaio - spiega Quagliano - non sono efficaci, come d'altra parte non sono stati efficaci quelli adottati nel 2022 e presi a modello per gli incentivi in vigore.

Per le auto tradizionali con emissioni di CO2 contenute i fondi si stanno rapidamente esaurendo: occorre non solo rifinanziarli, ma anche aumentare l'entità che è di 2.000 euro.