Francia, obbligo gomme invernali ma multe solo nell'Isère

In Francia la parte della Loi Montagne (Legge della Montagna) dedicata alla circolazione era già entrata in vigore nel 2021 fissando l'obbligo dell'uso dei pneumatici invernali o delle catene (da tenere a bordo) nei 48 dipartimenti situati in regioni montane, tra cui Doubs, Isère, Alpes-de-Haute-Provence ma anche Haute-Corse e Pyrénées-Atlantics.

Nello stesso anno, però, il Governo francese aveva annunciato che non ci sarebbero state per il momento sanzioni per dare il tempo di 'formare' questa nuova mentalità negli utenti della strada.

Un'assenza di multe - e quindi un valore tutto relativo alle norme della Loi Montagne - che è rimasta tale per tutto il 2022, nonostante l'obbligo sia scattato di nuovo dallo scorso primo novembre.

Tuttavia - segnala la rivista Auto Plus - un tweet della prefettura dell'Isère informa ora che il mancato rispetto della legge sulle gomme invernali comporta una multa di 135 euro.

Questo a partire dallo scorso primo gennaio.

Le autorità centrali transalpine non hanno ancora confermato né smentito la novità. Ma nel frattempo - come ha ribadito il capitano Alexandre Brazille, che dirige la sezione dipartimentale della sécurité routière durante una intervista a France Bleu - nelle 162 città e cittadine dell'Isère la legge è operativa e chi circola, anche con targa italiana, senza l'equipaggiamento richiesto rischia la multa di 135 euro.