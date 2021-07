Auto: da lunedì al via nuovo ecobonus

Partono lunedì i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis.

Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico ecobonus.mise.gov.it i bonus per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. Ci vorrà invece un po' più di tempo per gli incentivi alle auto usate, novità assoluta introdotta nell'iter parlamentare del dl che richiede modifiche tecniche della piattaforma. Nella legge di conversione del decreto Sostegni bis il fondo automotive per l'acquisto di veicoli a basse emissioni è stato rifinanziato con 350 milioni di euro. Rispetto al passato, spiega il Mise, la novità principale riguarda proprio lo stanziamento di 40 milioni euro dedicato alle auto usate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Per accedere a questo incentivo, che diventerà operativo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l'ecobonus. Più in dettaglio, oltre ai 40 milioni per l'usato, 200 milioni sono destinati all'acquisto, esclusivamente con rottamazione, dei veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro. Altri 60 milioni sono stanziati per ottenere l'extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza. Infine 50 milioni vanno all'acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Tra le novità del decreto Sostegni bis, ricorda il ministero, c'è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli. Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in base alla "Massa Totale a Terra -MTT" e all'alimentazione.



Viceministro Pichetto, rifinanziamento ecobonus risposta a settore

"Il rifinanziamento dell'ecobonus è un passo che va nella direzione giusta: favorire la trasformazione tecnologica, fornire risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un settore tra in più importanti del nostro paese". E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito del via libera ai nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis, prenotabili dal 2 agosto sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico. "Le difficoltà legate al settore automotive, e la necessità di aprire una discussione per definire una strategia di politica industriale volta ad individuare i provvedimenti necessari al comparto, sono state al centro della mia agenda fin dai primissimi giorni di insediamento al Mise", ha precisato Picchetto. "L'interlocuzione sistematica con aziende e sindacati di riferimento, instaurata come metodo di lavoro durante i tavoli di confronto, ha infatti l'obiettivo di individuare assieme gli strumenti necessari all'intero comparto. Il passaggio dall'auto tradizionale a quella elettrica impone il dovere di governare il cambiamento e rivedere complessivamente il quadro normativo di riferimento: senza opportune e imponenti misure compensative la transizione energetica graverà troppo sulle industrie e sui ceti meno abbienti. Saranno loro a sopportarne di più il peso maggiore".