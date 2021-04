Macron annuncerà sostegni all'automotive il 26 maggio

Già attivo dal settembre del 2020 con un piano di sostegno ai settori dell'aeronautica e dell'automobile, il governo di Parigi sta completando il programma France Relance con una serie di interventi specifici che il ministero delle Finanze (a cui è demandata la gestione dei contributi provenienti dall'Ue) ha definito assieme alla Pfa, cioè la Filiera dell'Automobile e della Mobilità. Il presidente Macron annuncerà il 26 maggio i dettagli degli interventi che mirano a salvaguardare il settore e a fare del Paese il leader nei veicoli a basse emissioni. Nel frattempo, dopo una riunione interministeriale che si è tenuta a Bercy, sono stati decisi interventi a favore del settore metallurgico che arriveranno al fondo annunciato lunedì dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire, per riqualificare i dipendenti delle fonderie automobilistiche. Si tratta in tutto di 50 milioni: Renault e Stellantis contribuiranno con 10 milioni di euro ciascuno, lo Stato per 30 milioni.